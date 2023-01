Wie die Nazis ins Oberland kamen

Teilen

Dietrich Eckart, einer der wichtigsten Multiplikatoren, Ideologen und Redner der NSDAP in ihrer Gründungszeit, bei einer Bootsfahrt auf dem Starnberger See in den 1920er-Jahren. Foto: Dokumente der Zeitgeschichte, München 1938 © Dokumente der Zeitgeschichte, München 1938

Die Weimarer Republik gilt unter Geschichtswissenschaftlern als „ausgeforscht“ – es gibt also nichts Unbekanntes mehr zu entdecken. Aber: „Was wir über die Anfänge der NS-Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg wissen, konzentriert sich praktisch ausschließlich auf München“, sagt Dr. Susanne Meinl: „An der Stadtgrenze bricht die Forschung gerne ab.“

Tutzing - Die Historikerin aus Ascholding fand es deshalb „unglaublich spannend“, die Wege des NSDAP-Netzwerks von der Landeshauptstadt ins Oberland zu ergründen. Zusammen mit drei weiteren Historikerinnen hat Meinl jetzt den Sammelband „Revolution und Reaktion“ herausgegeben. Die Herausgeberinnen stellen das Buch am kommenden Donnerstag, 26. Januar, in der Evangelischen Akademie Tutzing feierlich vor. Beginn ist um 19 Uhr, die musikalische Begleitung übernimmt Kabarettist Josef Brustmann.

Wie breitete sich die 1919 in München gegründete nationalsozialistische Partei in den südlichen Landkreisen aus? Was waren die Beweggründe, weshalb rechtschaffene Bauern zu Antisemiten wurden? Welche Wechselwirkungen gab es zwischen Stadt und Land? Ziel der Forschung war es, die lokalen Auswirkungen der Weimarer Republik und ihrer Gegenbewegungen in den heutigen Landkreisen Bad Tölz-Wolf-ratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen zu beleuchten. „Mit unwahrscheinlich viel Herzblut und Engagement“, so Meinl, trugen zehn Autorinnen und Autoren aus zahlreichen Archiven neue Erkenntnisse zusammen. Keiner der Mitarbeitenden habe auch nur einen Cent Honorar für seine Recherchen und Beiträge bekommen, betont Meinl.

Selbst für die promovierte Geschichtswissenschaftlerin ergaben sich dabei „zum Teil überraschende Einsichten“. So kristallisierten sich in den Jahren 1919 bis 1923 ihren Worten zufolge vor allem Wolfratshausen, Bad Tölz, Tegernsee und Holzkirchen als „braune Hotspots“ heraus. In Dietramszell dagegen fand der Nationalsozialismus in dieser frühen Phase noch kaum Unterstützer. Dazu beigetragen habe vermutlich die abgeschiedene Lage fernab von großen Ausfallstraßen und Bahnlinien und das „eigene politische Mikroklima“, vermutet Meinl. Erst nachdem Reichspräsident Paul von Hindenburg mehrfach seine Jagdurlaube in Dietramszell verbracht hatte, gewann die NSDAP dort an Bedeutung. Entlang der Bahnlinie nach Rosenheim habe sich dagegen schon früh „eine braune Perlenkette“ von Ortsgruppen und Anhängerschaften gereiht. Jüdischen Touristen sei zum Teil schon in den 1920er-Jahren von einem Besuch des Oberlands abgeraten worden.

Mit ihrem ehrenamtlichen Beitrag zu dem Sammelband will Meinl einen Anstoß geben, sich mehr mit der NS-Vergangenheit im ländlichen Raum auseinanderzusetzen – „ohne Schwarz-Weiß-Malerei und ohne Schuldzuweisungen“, wie sie sagt. Besonders am Herzen liegt ihr dabei ihre Wahlheimat Dietramszell: Als Expertin für Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert trug sie unter anderem 2019 beim Hindenburg-Symposium dazu bei, die kontroversen Diskussionen um das Verhältnis der Gemeinde zu ihrem ehemaligen Ehrenbürger Hindenburg zu versachlichen. Auch an der Weiterführung der Ortsteil-Chroniken ist sie maßgeblich beteiligt.

Clara Wildenrath