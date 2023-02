Wenig los auf dem Weg in Tutzings Rathaus

Wer zieht am Jahresende ins Tutzinger Rathaus? Bisher ist lediglich Bürgermeisterin Marlene Greinwald als Kandidatin bekannt – einige andere Gruppierungen verzichten auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin. © Photographer: Andrea Jaksch

Mehrere Parteien und Gruppen im Tutzinger Gemeinderat planen, keinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im November aufzustellen. Andere wollen antreten, halten sich aber mit Namen zurück. Fest steht bisher nur: Amtsinhaberin Marlene Greinwald tritt wieder an.

Tutzing – „Je mehr Kandidaten, umso besser“: Das sagt Tyll Gundermann, einer der beiden Ortssprecher der Grünen, zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl in Tutzing. Einen Kandidaten oder eine Kandidatin seiner Partei kann er aber bisher nicht benennen – wie fast alle anderen Parteien und Gruppen in der Gemeinde auch, außer den Freien Wählern. Bei denen gab es zwar darüber noch keine Abstimmung, wie die Vorsitzende Verena von Jordan-Marstrander sagt. Aber die Bewerberin steht fest: Bürgermeisterin Marlene Greinwald tritt wieder an.

Ansonsten ist der Andrang auf dem Weg zur Tutzinger Rathausspitze mäßig. Mehrere der acht im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppen haben in einer Umfrage des Starnberger Merkur angekündigt, dass sie keine eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl Ende November aufstellen werden. Das bestätigen die Vorsitzenden Willi Neuner für die ÖDP, Stefanie Knittl für die SPD und Dr. Franz Matheis für die UWG Traubing. Auch die Tutzinger FDP hat „derzeit keinen eigenen Kandidaten“, sagt deren Ortsvorsitzende Julia Levasier. Bei den Liberalen gibt es zwar etliche – auch jüngere – neue Mitglieder, doch sie seien beruflich und familiär sehr eingebunden. Und die „Tutzinger Liste“ will nach Angaben von Vorstandsmitglied Lucie Vorlícková nicht mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten antreten, weil sie ein Bürgerverein sei, dessen Mitglieder „nur“ bürgerschaftliches Engagement leisten wollten, aber weder Partei noch eine „Wählervereinigung mit machtpolitischen Absichten“.

Bernd Pfitzner will sich eine erneute Kandidatur genau überlegen. © Privat

Bei den Grünen ist eine Kandidatur noch „in der Schwebe“, sagt Gundermann. Für sie hatte 2018 Bernd Pfitzner kandidiert. Ob er antreten will? „Schau’mer mal“, sagte Pfitzner gestern vieldeutig. Bürgermeister zu sein, sei „kein vergnügungssteuerpflichtiges Amt“, fügte er hinzu, „und in Tutzing erst recht nicht“: „Das sollte sich jeder gut überlegen – auch ich werde es mir gut überlegen.“ Wichtig sei vor allem ein Team. In dieser Hinsicht sehen sowohl Pfitzner als auch Gundermann die Grünen wegen etlicher Neueintritte in jüngerer Zeit mittlerweile auf deutlich besserem Weg als 2018.

Die CSU werde „tausendprozentig“ einen eigenen Kandidaten bringen: Das hat ihr noch amtierender Vorsitzender Thomas Parstorfer schon vor ein paar Wochen versichert. Auch von dieser Partei ist aber nach wie vor noch nichts Konkretes bekannt. Florian Schotter, ihr Kandidat von 2018, hat selbst schon einmal eine neue Bewerbung ausgeschlossen, wird aber immer wieder ins Gespräch gebracht – wohl auch, weil er bei der Gemeinderatswahl 2020 der Stimmenkönig unter allen Gewählten in Tutzing war.

Ludwig Horn wird für die CSU gehandelt, hält sich aber zurück. © Privat

Ein weiterer Name wird immer wieder von verschiedenen Seiten genannt: Ludwig Horn. Der 26-Jährige ist der Jüngste im Gemeinderat, dem er seit 2020 für die CSU angehört. Dass er demnächst als Nachfolger von Parstorfer CSU-Vorsitzender werden soll, ist für manche ein Hinweis auf eine Kandidatur. „Nicht automatisch“, sagt er selbst dazu unter Hinweis auf seine umfangreichen Tätigkeiten, Studium und mehrere berufliche Engagements.

Bei denen, die niemanden aufstellen wollen oder niemanden für diese Aufgabe finden, rücken nun mögliche Kooperationen mit anderen in den Vordergrund: Wen würde man eventuell unterstützen? Diese Frage könnte bei der Wahl eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Als Beispiel dafür gilt der Erfolg von Rudolf Krug: Als er 2014 zum Tutzinger Rathauschef gewählt wurde, war er einer von nur acht ÖDP-Bürgermeistern in Bayern, doch dabei hat die Unterstützung der Freien Wähler zweifellos entscheidend mitgeholfen. Diesmal will die ÖDP statt eines eigenen Kandidaten Sachthemen in den Vordergrund stellen. Mit Blick auf die denkbare Unterstützung anderer sagt der Vorsitzende Neuner: „Wir haben bestimmte Fragen, damit wir uns vorstellen können, wer unseren Wünschen am nächsten kommt.“ Als Stichworte nennt er Klimaneutralität, Umweltschutz und Soziales.

