Bürgerverein im Einsatz für den Tutzinger „Doppelwumms“

Wohin führt der Weg in Tutzing? Mit der Zukunft des Orts beschäftigt sich ein Arbeitskreis des Gemeinderats. Ende November ist die erste Sitzung. © NZ

Die Tutzinger Liste setzt sich für ein Gesamtkonzept zur Gestaltung des Ortes ein. Bei einem Diskussionsabend ging es außerdem um eine Fußgängerzone, den Schulcampus und ein Gewerbegebiet.

Tutzing – Wie soll das Tutzing von morgen aussehen? Ein kürzlich vom Gemeinderat eingesetzter Arbeitskreis werde zu dieser Frage Ende November erstmals tagen. Das sagte Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg bei einer Veranstaltung des Bürgervereins „Tutzinger Liste“, für die er im Gemeinderat sitzt. Eine zentrale Kritik der Gruppe war an dem Abend ständig präsent: Sie fordert ein gesamtgemeindliches Entwicklungskonzept („GEK“) mit Leitzielen 2030 für Tutzing und – dem untergeordnet – ein gebietsgebundenes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). Doch trotz eines vor einem Jahr gestellten Antrags habe der Gemeinderat lediglich eine Ausschreibung fürs ISEK beschlossen. Etwa 45 Personen nahmen an der Veranstaltung im vierten Stock des neuen Lobster-Gebäudes teil.

Lucie Vorlickova, Vorstandsmitglied der Tutzinger Liste, betonte: „Wir wollen für das Gesamtgemeindliche weiter kämpfen.“ Sie verwies auf ein Ideenpapier auf der Webseite www.tutzinger-liste.de. Eine Auswahl: Umgestaltung des Ortszentrums mit Fußgängerzone an der Hauptstraße von Oskar-Schüler-Straße bis Traubinger Straße mit Umleitung durch die Traubinger Straße. Verkehrsführung für Anwohner westlich der Bahn auf die B 2. Kultur- und Begegnungszentrum im Bahnhofsviertel. Neugestaltung der Ortsmitte am Rathaus, Verlagerung des Wertstoffhofs. Neues Schulzentrum beim Würmseestadion. Ein neues Gewerbegebiet an der B 2.

Der Tutzinger Liste geht es ums „Gesamtgemeindliche“

Viel Wert gelegt sollte bei all dem auf den Klimaschutz, mahnte Vorstandsmitglied Gerd Bittl-Fröhlich an. Ohne Leitziele und Strategie sei keine sinnvolle Zukunftsgestaltung möglich, betonte Vorlickova. Und für Orientierung benötige man eine Selbstbindung. „Die Leitplanken erleichtern die Einzelentscheidungen“, sagte Behrens-Ramberg.

Dass der „Doppelwumms“ von GEK und ISEK nicht realisiert werde, sei „eine Amputation“, sagte der in Tutzing lebende Journalist Heinz Klaus Mertes. Die politische Führung im Gemeinderat sorge sich offenbar, es könne ein Korsett aufgebaut werden, das sie entautorisiere. Er warb dafür, „wieder zu einem konstruktiven Verhältnis“ zu kommen. Martin Held, Ortssprecher des Fahrradclubs ADFC, bekräftigte: „Ein Beschluss für einen wichtigen Teil ist ja gefasst worden.“ Darauf gelte es aufzubauen statt konfrontativ vorzugehen. Die Diskussion wurde schließlich zu einer Aussprache über die Arbeit im Gemeinderat, aus dem mehrere Mitglieder teilnahmen. Sie bekämen häufig zu wenig und zu kurzfristig Informationen, man könne sich oft nicht richtig vorbereiten, klagte Georg Schuster (FDP). Vieles sei schon vor den Sitzungen „vorentschieden“, sagte Stefanie Knittl (SPD). „Da können Sie Einspruch erheben“, erwiderte die frühere Gemeinderätin Anja Behringer. Schuster stellte dennoch klar: „Im Gemeinderat arbeiten die meisten miteinander und nicht gegeneinander für Tutzing.“

Bürgermeisterin Marlene Greinwald hatte kurzfristig abgesagt. „Ich fände es gut, wenn Sie sie noch mal einladen würden“, sagte ÖDP-Gemeinderätin Caroline Krug: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen.“ An die Einheimischen appellierte sie: „Es wäre schön, wenn mehr Leute die Gemeinderatssitzungen besuchen würden – das wäre auch für uns eine Unterstützung.“

