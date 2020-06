Bulldogge greift anderen Hund an - und verletzt auch dessen Frauchen schwer

Eine französische Bulldogge verletzte in Tutzing einen anderen Hund und dessen Frauchen.

Tutzing – Die Dogge entkam laut Polizei am Mittwoch gegen 9.40 Uhr aus einem Grundstück und attackierte den Hund auf der angrenzenden Straße. Um Ihr Tier zu schützen, versuchte die 76-Jährige es wegzuziehen, wobei sie ebenfalls angegriffen und gebissen wurde. Sie erlitt Bisswunden am rechten Arm sowie einen Bruch der Elle, weshalb sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Der ebenfalls schwer verletzte Hund der Rasse „Cesar“ musste in der Tierklinik Weilheim versorgt werden. Wie die Bulldogge das Grundstück verlassen konnte und ob den Aufsichtspflichtigen dies anzulasten ist, werden Ermittlungen zeigen. Passanten gelang es, das Tier zurück in das Grundstück zu bringen.

