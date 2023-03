Bundesverdienstkreuz für Dr. Marianne Koch

Verdienstkreuz 1. Klasse: Dr. Marianne Koch erhielt von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek die hohe Auszeichnung. Es ist nur eine von vielen, die die Tutzingerin erhalten hat. © Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Die Tutzinger Moderatorin und Medizinjournalistin Dr. Marianne Koch ist mit dem „Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ ausgezeichnet worden.

Tutzing/München – Die Ärztin, Schauspielerin, Moderatorin, Medizinautorin und Medizinjournalistin Dr. Marianne Koch (91) ist mit dem „Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ ausgezeichnet worden. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek überreichte die Auszeichnung.

Koch habe „ein einzigartiges Lebenswerk als Ärztin, Schauspielerin, Moderatorin, Medizinautorin und Medizinjournalistin vorzuweisen. Ein Lebenswerk, das sie noch immer weiter führt“, heißt es in der Laudatio. Während ihres Studiums war sie für eine Filmrolle entdeckt worden, spielte in rund 70 Filmen unter anderem mit Clint Eastwood und erhielt 1955 den Bundesfilmpreis für den Film „Des Teufels General“ an der Seite von Curd Jürgens. „Ihr eigentlicher Beruf und ihre wahre Berufung blieb jedoch die Medizin – denn das war es, was sie seit ihrer Kindheit immer tun wollten“, heißt es weiter. Besonders wichtig sei ihr ihre internistische Ausbildung in Starnberg gewesen. In dieser Zeit habe sich ihre Vorstellung vom Arztberuf entscheidend herausgebildet.

„Wie sie selbst sagt, hatte sie in Prof. Helmut Lydtin, dem damaligen Chefarzt und ärztlichen Direktor des Starnberger Krankenhauses, einen hervorragenden Lehrer. Ihn bewunderte sie schon damals sehr für die Art, wie er mit seinen Patientinnen und Patienten umgegangen ist“, so das Ministerium. Sie schrieb zahlreiche Medizinbücher, da es ihr stets eine Herzensangelegenheit war, die komplexe Materie Medizin für alle leicht zugänglich und verständlich zu machen. Bis heute ist sie in „Das Gesundheitsgespräch“ im BR zu sehen.