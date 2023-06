„Das Loch“: Wohl Wasserrohrbruch Ursache, Sperrung verlängert

Unmittelbar nach Auftreten des Lochs in der Tutzinger Hauptstraße hatten die Arbeiten begonnen. Sie dauern bis kommenden Freitag an. © Dagmar Rutt

Die Arbeiten in der Tutzinger Hauptstraße dauern länger als erwartet. Die Sperrung wurde um eine Woche verlängert. Inzwischen gibt es Hinweise auf die Ursache des Lochs.

Tutzing - „Das Loch“ war auch bei der Bürgerversammlung in Tutzing Thema. Bürgermeisterin Marlene Greinwald lobte alle Beteiligten, die an der Beseitigung des Kraters mitgewirkt haben, der sich plötzlich auf der Hauptstraße mitten im Ort aufgetan hatte. Feuerwehrkommandant Christoph Knobloch habe sofort die richtigen Maßnahmen eingeleitet, sodass niemand zu Schaden gekommen sei.

„Schneller konnte es nicht gehen“, sagte die Bürgermeisterin und folgerte daraus, „wie wichtig die Sanierung der Hauptstraße ist“. Der Abwasserverband Starnberger See teilte am Freitag mit, dass die Vollsperrung für die Arbeiten (Foto oben, zu Beginn der Ursachensuche) bis Freitag, 23. Juni, verlängert werden müsse. Der Ursache sei man auf der Spur: Vermutlich hätten ein Wasserrohrbruch vor sechs Monaten in der Greinwaldstraße sowie Schichtenwasser vom Hang und geringfügige Undichtigkeiten im Niederschlagskanal den Hohlraum ausgespült. Zur Bewertung wurde ein Bodengutachter eingeschaltet.