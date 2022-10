Der Kuhflüsterer aus Diemendorf

Von: Laura Forster

Teilen

Landwirtschaft ist bei den Holzers aus Diemendorf Familiensache. Auf dem Hof von Kreisobmann Georg Holzer helfen nicht nur Sohn Jakob (5) mit, auch Sohn Georg (4), Frau Regina, Mutter Therese und Bruder Hans unterstützen den Bauern bei der täglichen Arbeit. © dagmar rutt

Georg Holzer aus dem Tutzinger Gemeindeteil Diemendorf ist mit 530 Rindern nicht nur der größte Milchbauer im Landkreis, vor Kurzem hat er auch das Amt des Kreisobmann von Georg Zankl übernommen. Ein Besuch auf dem Hof des 42-Jährigen.

Diemendorf – Einen Hund gibt es auf dem Aussiedlerhof mit der Hausnummer 38 in Diemendorf nicht. Dafür zwei Dutzend Katzen, 16 süddeutsche Kaltblüter und rund 530 Rinder. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat die Familie Holzer die Anzahl an Milchkühen verfünffacht, die Arbeit ist dank technischen Fortschritts dabei jedoch weniger geworden. Das Wohl des Tieres steht für Landwirt Georg Holzer immer an erster Stelle.

Technische Gerätestatt Handarbeit

Der 42-Jährige öffnet die schwere Tür, die das Wohnhaus mit dem Kuhstall verbindet. Gekleidet in eine Engelbert-Strauss-Arbeitshose und mit einem grünen Filzhut auf dem Kopf nimmt er sich eine Heugabel, betrachtet im Vorbeigehen die wenige Tage alten Kälbchchen, die in ihren Boxen schlafen, und stapft die 130 Meter lange Stallgasse entlang, die erst 2019 zum letzten Mal erweitert wurde. Links und rechts stecken die Milchkühe ihre Köpfe durch die Metallgitter und kauen auf der Mais-Silo-Futtermischung herum, kratzen sich an der elektronischen überdimensionalen Spülbürste oder machen sich auf den Weg zu einen von vier Merkrobotern. „Den ersten Melkroboter haben wir 2009 angeschafft. Das hat viel verändert“, sagt Georg Holzer und kontrolliert die elektronische Anzeige. „Nun kann auch einer mal alleine den Stall in der Früh machen. Davor musste die ganze Familie mithelfen.“ Unterstützung bekommter im Alltag trotzdem von seiner Frau Regina, seiner Mutter Therese, seinem Bruder Hans und seinen Buben Jakob und Georg.

Landwirt aus Leidenschaft

Dass Georg Holzer genauso wie seine Eltern Landwirt werden will, stand für den heute 42-Jährigen von Anfang an fest. „Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Natürlich ist das ein 365-Tage-Job, aber bereut habe ich es nie.“ Nachdem er eine Landwirtschaftslehre mit anschließendem Meister absolviert hatte, übernahm er 2006 den Hof in Diemendorf. Bis 2009 belieferte er die Andechser Molkerei Scheitz, dann entschied sich diese für den Umstieg von Bio-Produkten. Holzer blieb bei der konventionellen Landwirtschaft. „Bei mir steht die Regionalität an erster Stelle. Das ist am Wichtigsten. Ich halte nichts davon Lebensmittel um die halbe Welt zu schiffen, auch wenn dann ein Bio-Siegel drauf ist.“ Seit 13 Jahren werden die rund 5000 Liter Milch, die tägliche in Diemendorf abgepumpt werden, nach Ingolstadt gebracht. „Dort wird die Milch zu Milchpulver verarbeitet, das vor allem für die Herstellung von Schokolade und die Eissorten bei McDonalds genutzt wird.“

Jungrinder verbringen Sommer auf Alm

Holzer hat sich damals zwar gegen den Umstieg auf Bio entschieden, sein Stall würde den Vorgaben jedoch entsprechen, betont er. „Mir liegt das Wohl der Tiere sehr am Herzen. Ich kann auch keine Kuh, die bei uns am Hof gelebt hat, essen. Es wäre einfach ein komisches Gefühl, weil man das Rind von klein auf kennt, es aufwachsen sieht und jahrelang tagtäglich mit ihm zu tun hat.“ Bei Holzer kommen seine Tiere, die zum Großteil Fleckvieh sind, von April bis November täglich auf die rund 140 Hektar Weidefläche. „Ich möchte selbst nicht bei 30 Grad den ganzen Tag im Stall stehen. Draußen ist es doch viel schöner.“ Die etwa 200 Jungrinder, die noch kein Kälbchen haben, dürfen sogar den Sommer auf einer Alm im Rißtal im Karwendelgebirge verbringen. „Seit 15 Jahren werden die Tiere nach Österreich gebracht, um dort ein paar Monate das Alpengras zu genießen. Am Anfang wurde ich von anderen Bauern schon komisch angeschaut. Der Aufwand ist natürlich enorm.“ Zehnmal muss Holzer die Strecke von 93 Kilometern fahren, bis alle Kühe auf der Alm sind. „Das ist es mir jedoch wert. Die Rinder sind viel ausgelassener. Außerdem wirkt es sich super auf die Gesundheit der Tiere aus“, sagt Holzer. Am vergangenen Freitag hat er die letzten Tiere zum Kalben zurück auf den Hof nach Diemendorf gebracht.

Hobby-Kaltblutzüchter seit 1979

Nur ein paar Meter vom Kuhstall entfernt, leben die 16 Pferde der Familie auf einer saftig grünen Wiese. Seit 1979 züchten die Holzers Süddeutsche Kaltblüter. Zwei der imposanten Tiere haben heuer beim Trachten- und Schützenumzug auf der Wiesn den Wagen mit dem Schiff der Tutzinger Gilde gezogen. „Reiten ist nicht so meins, dafür fahren wir gerne mit der Kutsche“, sagt Holzer lächelnd und streichelt einer zweijährigen Fuchsstute über das Fell.

Landwirtschaft ist mehr als Güllegeruch

Seit August ist Holzer nicht nur Hobbyzüchter und Vollzeitlandwirt, sondern auch Kreisobmann im Landkreis Starnberg. „Ich war früher bereits Stellvertreter. Vor gut einem halben Jahr hat mein Vorgänger Georg Zankl mich gefragt, ob ich nicht das Amt übernehmen möchte. Ich konnte es mir gut vorstellen.“ Die Landwirtschaft, vor allem die positiven Seiten, wieder mehr in die Köpfe der Bürger bringen, das will Holzer. „Sie sollen nicht nur an den langsam fahrenden Bulldog auf den Straße oder den Güllegeruch denken. Landwirtschaft ist so viel mehr.“ Rund zwölfmal im Jahr trifft er sich mit seinen Kollegen und bespricht aktuelle Themen, die die Bauern im Landkreis beschäftigen.

Hof soll in Familienhand bleiben

Während Georg Holzer im Stall die Rinder versorgt, weichen ihn seine vier- und fünfjährigen Söhne nicht von der Seite. Mit dem Mini-Traktor über den Hof fahren, die Kühe füttern oder an den Gitterstäben turnen – die Leidenschaft für die Landwirtschaft teilen sie mit ihrem Vater. „Ich hoffe natürlich, dass einer der beiden den Hof einmal übernimmt. Wir sind ja ein Familienbetrieb. Bis dahin ist allerdings noch viel Zeit.“