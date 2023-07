Deswegen hat die Brücke an der Tutzinger Kirchenstraße einen Buckel

Teilen

Rauf und runter: Aus statischen Gründen hat die Brücke an der Kirchenstraße nun einen Buckel, offiziell erhöhtes Profil genannt. Am Freitag soll sie freigegeben werden. © Gemeinde

Die sanierte Brücke an der Kirchenstraße in Tutzing hat neuerdings einen Buckel. Der hat einen guten Grund - und der wird vielen Tutzingern nicht gefallen.

Tutzing – Nach wochenlangen Verzögerungen soll die Brücke an der Kirchenstraße in Tutzing am kommenden Freitag, 14. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das gab die Gemeinde Tutzing am Dienstag bekannt. Die Freigabe erfolgt gewissermaßen auf den letzten Drücker, denn noch in diesem Monat sollen weitere Arbeiten an der Hauptstraße in der Ortsmitte beginnen.

Ein Grund für die deutliche längere Bauzeit liegt in der Hauptstraße, und das im Wortsinne. Während der – beinahe abgeschlossenen – Arbeiten am Nordteil der Hauptstraße habe sich herausgestellt, dass die zu erneuernden Abwasserschächte Abwasser tiefer liegen als ursprünglich angenommen. Das führt zu Mehraufwand – und einer Vollsperrung der Hauptstraße im Lauf der Arbeiten, wie die Gemeinde mitteilte. Die für Neubau oder Sanierung erforderlichen Baugruben seien zu tief und damit auch zu breit, um daneben noch – wie vom Staatlichen Bauamt ursprünglich beabsichtigt – abwechselnden Einbahnverkehr abzuwickeln. Daher müsse der Verkehr über die Bahnhofs-, Kirchen- und Oskar-Schüler-Straße um die Baustelle herum geführt werden. Die Belastbarkeit der Brücke habe man dafür so erhöhen müssen, dass sie in der Lage sei, allen über die Staatsstraße durch Tutzing fließenden Verkehr zu verkraften.

Für einen Neubau war es zu spät

Für die Brücke Kirchenstraße lagen laut Gemeinde keine Planungsunterlagen vor, zeitweise habe man auch an einen Neubau gedacht. Dafür wäre allerdings ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich gewesen, das erfahrungsgemäß mehrere Jahre dauere und die Sanierung des Bauabschnittes Ortsmitte um Jahre verzögert hätte. Daher habe sich der Gemeinderat entschieden, die bestehende Brücke statisch untersuchen und ertüchtigen zu lassen.

Das klappte auch nicht wie gedacht: „Im Laufe dieser Arbeiten hat sich herausgestellt, dass sich die statischen Anforderungen an die Brücke leider nur mit einem erhöhten Profil der Brücke umsetzen lassen.“ Ein Neubau kam zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Frage. Folge ist ein sogenanntes erhöhtes Profil. Das heißt: Sie ist leicht nach oben gebogen und eben nicht wie früher, man fährt also über eine Art Mini-Hügel. Das hat statische Gründe, weil diese Bauweise mehr aushält als eine ebene Brücke.