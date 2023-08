Die fast vergessene Seite von Walter Becker

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Selten gezeigte Werke des Grafikers, Illustrators und Malers Walter Becker hat Sammler Andreas Hoelscher für die Ausstellung im Ortsmuseum zusammengestellt. © Andrea Jaksch

Seit mehr als 100 Jahren wurden grafische Werke von Walter Becker, der bis zu seinem Tod in Tutzing lebte, nicht mehr öffentlich gezeigt. Das ändert eine Ausstellung im Ortsmuseum.

Tutzing – Der frühen Schaffensperiode des Grafikers, Illustrators und Malers Walter Becker widmet das Ortsmuseum Tutzing eine Ausstellung. Bis zum 5. November sind in der ehemaligen Volksschule am Jakobsplatz zu den Öffnungszeiten Zeichnungen, Holzschnitte, Aquarelle und Keramiken des 1893 in Essen geborenen Künstlers zu sehen.

Das Portfolio Beckers ist gewaltig. An die 1000 Ölgemälde hat er seit den 1950er Jahre geschaffen, vermutet der Tutzinger Andreas Hoelscher, der 2011 eine Auswahl dieser Werke im Ortsmuseum ausgestellt hat. Weitaus umfangreicher ist aber das Schaffen Beckers als Zeichner und Grafiker, das einige Jahrzehnte zuvor begann, in den 1910er-Jahren. Als Illustrator klassischer Werke der Weltliteratur, zum Beispiel Dostojewski oder Zuckmayer, machte sich Becker damals einen Namen. Der Kunsthandel nahm davon aber weniger Notiz.

Gefragt waren bzw. sind vor allem seine Gemälde. Hoelscher möchte mit der aktuellen Ausstellung eine Spurensuche in Gang setzen, um Becker als Illustrator neu zu entdecken. Seit 1918 hat es nach seiner Recherche keine öffentliche Schau der grafischen Arbeiten Beckers mehr gegeben. Im Tutzinger Ortsmuseum können die Besucher an die 100 Zeichnungen, einige Aquarelle und fünf Holzschnitte des Künstlers sehen. Letztere sind Teil der Sammlung des Tutzingers Josef Hierling, die er, wie berichtet, dem Buchheim Museum in Bernried übereignet hat. Dort soll dafür ein neuer Anbau errichtet werden. Zudem liegen im Ortsmuseum mehrere Bücher aus mit weiteren knapp 500 Zeichnungen und Grafiken. Noch weitaus größer ist die Zahl der bislang noch nicht katalogisierten grafischen Werke des Künstlers.

Sammler Hoelscher anfangs wenig interessiert

Hoelscher ist sich bewusst, dass diese Aufgabe Zeit seines Lebens nicht mehr zu bewältigen sein wird. Er hat aber mit seiner Nichte Valentina eine Nachfolgerin, die sich darum mit Leidenschaft kümmern wird. Hoelscher kennt Becker seit Kindesbeinen an. Der Künstler, der von 1938 bis zu seinem Tod 1974 in Tutzing lebte, hatte Freundschaft mit Hoelschers Eltern Ludwig und Marion geschlossen. Becker schätzte Hoelschers Mutter als versierte Kunstkritikerin, der er regelmäßig neu geschaffene Werke vorlegte und sie um ihre Expertise befragte.

Andreas Hoelscher konnte Beckers Schaffen zunächst wenig abgewinnen. Das änderte sich, als er zum jungen Mann gereift war und des Künstlers Ölgemälde kennen gelernt hatte, verriet er dem geladenen Publikum der Ausstellungseröffnung. Mittlerweile ist Hoelscher ein Sammler der Beckerschen Werke und dessen Testamentsvollstrecker. Er versteht nicht, warum die Kunstwelt bislang so wenig Notiz vom grafischen Schaffen des Wahltutzingers genommen hat. Die mit feiner Strichführung gezeichneten Werke stecken voll leiser Ironie. Ganz zu Recht habe ein Zeitgenosse erkannt, „Becker ist ein würdiger Nachfolger von Wilhelm Busch“, erklärte Hoelscher.

Die Spurensuche befasst sich aber auch mit Tutzinger Zeitgeschichte. Becker hat in seinen Zeichnungen das Wirken des 1945 von der amerikanischen Militärregierung als Bürgermeister eingesetzten Tutzingers Ferdinand Derigs (1882 - 1975) festgehalten, mit dem er freundschaftlich verbunden war. In seiner Funktion verhandelte Derigs damals mit General Dwight D. Eisenhower, dem späteren Präsidenten der USA.

Die Ausstellung „Walter Becker – die frühen Jahre“ ist als Sonderausstellung im Ortsmuseum Tutzing zu sehen bis zum 5. November. Geöffnet ist Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Gruppe und Schulklassen nach Vereinbarung, (0 81 58) 2 50 22 23.