„Die größte Persönlichkeit unserer Zeit“

Von: Peter Schiebel

Kannten sich rund 25 Jahre lang: Leslie Mandoki (r.) und Michail Gorbatschow, der am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben ist. © entstand anlässlich einer ZDF-Sendung im Jahr 2004. Foto: Red rock Production

Die Nachricht vom Tod des letzten sowjetischen Staatspräsidenten, Michail Gorbatschow, am Dienstag hat auch bei Leslie Mandoki Bestürzung ausgelöst. Der 69 Jahre alte Musiker aus Tutzing war mit Gorbatschow seit rund einem Vierteljahrhundert gut befreundet.

Tutzing - Die beiden haben sich öfters getroffen, unter anderem auch einmal in Tutzing. Mandoki ist in Ungarn geboren und flüchtete im Alter von 22 Jahren aus dem Land – zu Fuß durch den Karawankentunnel nach Österreich. Seit vielen Jahren lebt er am Starnberger See. Der Starnberger Merkur hat mit Leslie Mandoki über Gorbatschow gesprochen.

Herr Mandoki, wann und wo haben Sie Michail Gorbatschow kennengelernt?

Wir haben uns vor gut 25 Jahren in Köln kennengelernt, zusammen mit seiner Frau Raissa Gorbatschowa. Ich hatte damals ein spannendes Projekt gemacht. Es ging um russische Volksmusik. Zusammen mit russischen Professoren wollten wir für die Viva- und MTV-Generation (damals populäre Musiksender, Anm. d. Red.) eine Brücke zwischen westlicher und östlicher Musik bauen. Da waren auch Michail Gorbatschow und Raissa Gorbatschowa dabei. So sind wir uns näher gekommen.

Und über was haben Sie gesprochen?

Wir haben zunächst über Dostojewski, Strawinsky, Puschkin und Eisenstein diskutiert und dann sehr schnell gemerkt, dass wir einen Draht zueinander haben. Er verachtete Small Talk genauso wie ich, für solche Oberflächlichkeiten ist das Leben zu kurz.

Was wollte er von Ihnen wissen?

Seine erste Frage war, wie ich als Künstler die Zensur in Ungarn erlebt hatte. Und dann waren wir sehr stark im Thema drin. Wir haben herausgefunden, dass wir beide die Zensur zu sowjetischen Zeiten als das Grundübel der Gesellschaft festgestellt hatten. Sie müssen wissen: Ich bin mit einer gewissen Russophobie aufgewachsen. Mein Vater und mein Großvater, obwohl beide Pazifisten, haben 1956 mit der Waffe in der Hand gegen die Rote Armee gekämpft. Aber vor Gorbatschow hatte ich damals schon einen unfassbar großen Respekt. Er hatte es geschafft, Konfrontationen durch Verhandlungen zu ersetzen.

Sie haben sich nach der ersten Begegnung immer wieder getroffen, waren sogar per du. Wie kam das zustande?

Das ging ziemlich schnell. Ich spreche ja zwangsweise Russisch, wenn auch nicht sonderlich gut. Es war ja die einzige Fremdsprache, die wir in der Schule in Ungarn lernen durften. Und dann war das ein kurzer Weg zum Du. Wir haben uns danach mehrfach in Moskau getroffen, er hat mich zusammen mit Raissa auch einmal in Tutzing besucht.

Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie auch zusammen Musik gemacht?

Nein, das nicht. Aber wir haben viel Musik zusammen gehört. Für Tutzing war der Besuch nichts Außergewöhnliches. Wir sind es durch die beiden Akademien ja gewöhnt, dass öfters große politische Persönlichkeiten nach Tutzing kommen.

Wie haben Sie Gorbatschow erlebt?

Er war ein russischer Europäer. Eine wahnsinnig starke Persönlichkeit, die nicht nach Beliebtheitswerten geschaut und gehandelt hat, sondern nach ihren Überzeugungen. Und die lauteten: die Freiheit in Frieden zu gestalten und die Gier durch gegenseitige Achtsamkeit und Respekt voreinander zu ersetzen. Er war die größte historische Persönlichkeit unserer Zeit. Wie sehr vermissen wir so jemanden heute.

Wann haben Sie zum letzten Mal miteinander gesprochen?

Das war im März vor einem Jahr zu seinem 90. Geburtstag. Da haben wir miteinander telefoniert. Wir waren uns einig, dass die Welt aus den Fugen geraten ist.

Sie gratulierten Gorbatschow damals auch öffentlich in einem Video, das noch auf Youtube zu finden ist. Darin äußern Sie die Hoffnung an die junge Generation, das von Gorbatschow erbaute europäische Haus nicht zu vergessen, sondern zu beleben. Wie fassungslos stehen Sie jetzt vor den Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit?

Ich stehe total fassungslos vor dem gemeinschaftlichen Ergebnis, dass wir sein Haus nicht vollendet haben. Frieden in Freiheit, das ist der Schlüssel für ein Zusammenleben. Dass Menschen dafür sterben, dass Brüder und Väter ermordet werden, dass Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser bombardiert werden, ist eine furchtbare und ekelhafte Fehlentwicklung. Die Aggression muss sofort beendet werden. Die Kritik an Russland ist uneingeschränkt angemessen

Wie sehr würde die Welt einen neuen Gorbatschow brauchen?

Mehr als je zuvor.

Sie sind selbst hinter dem Eisernen Vorhang aufgewachsen und 1975 als junger Mann von Ungarn in den Westen geflohen. Zehn Jahre später, 1985, wurde Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU. Wann wurde Ihnen klar, dass sich in Moskau eine große Veränderung anbahnt?

Ich habe ihm am Anfang nicht getraut und war das erste halbe Jahr sehr skeptisch. Ich dachte, okay, die Sowjetunion ist wirtschaftlich angeschlagen, vielleicht ist das mit Glasnost und Perestroika alles nur eine Finte. Ich produzierte und spielte damals in New York und Los Angeles mit amerikanischen Künstlern und war viele lange Abende mit amerikanischen Intellektuellen und Freidenkern zusammen. Ich war zu der Zeit also sehr amerikanisch geprägt. Und als sie Gorbatschow immer mehr gestützt und immer mehr Hoffnung in ihn gesetzt haben, übrigens früher als Europäer, wurde mir auch klar: Dort bahnen sich große Veränderungen an. Dieser Mann ist ein Visionär.

Wie haben Sie die Zeit zwischen den großen Fluchtbewegungen 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion 1991 erlebt?

Mit Freudentränen in den Augen. Als gebürtiger Budapester war ich stolz, dass Ungarn damals den ersten Schritt zur Öffnung des Eisernen Vorhangs getan hatte. Und als Bürger der Bunten Republik Deutschland war ich stolz, dass die Mauer ohne einen Schuss und ohne einen Toten gefallen ist. Übrigens finde ich es nicht korrekt, Gorbatschow für den Zerfall der Sowjetunion verantwortlich zu machen. Es war Boris Jelzin, der Russland aus der Sowjetunion herausgelöst hat mit dem Ziel, Gorbatschow zu entmachten.

Michail Gorbatschow wird wohl in Moskau beerdigt. Ihnen dürfte es wichtig sein, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Würden Sie in der aktuellen Situation dorthin reisen?

Schimon Peres (von 2007 bis 2014 Staatspräsident von Israel und Friedensnobelpreisträger 1994, Anm. d. Red.) hat mir einmal gesagt: Frieden schließt man mit Feinden, nicht mit Freunden. Ich würde mich von niemandem davon abhalten lassen, nach Moskau zu reisen, um Michail Sergejewitsch die letzte Ehre zu erweisen und an Ort und Stelle auch ganz klar den Krieg abzulehnen. Meine Generation ist damit groß geworden, dass Krieg keine Lösung ist. Wenn wir dafür nicht auch in Moskau einstehen, dann sind wir nicht mutig genug.