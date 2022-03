Die Feuerwehr, dein Freund und Helfer

Teilen

Die Tutzinger Feuerwehr erweist sich als vielseitiger Helfer in zahlreichen Lebenssituationen. Die Verantwortlichen freuen sich über Mitgliederzuwachs – vor allem bei der Jugendfeuerwehr.

Wenn die Erde ins Rutschen gerät - wie hier am Oberanger in Tutzing in der Nähe der Bahngleise im Sommer 2021 - ist die Feuerwehr zur Stelle. © Feuerwehr Tutzing

Tutzing – Wenn sich die Menschen nicht mehr zu helfen wissen, rufen sie die Feuerwehr. Einem kleinen Bub, der eine Gardinenöse nicht mehr von seinem Finger abbekam, haben die ehrenamtlichen Helfer zusammen mit dem Tutzinger Krankenhaus per Ringschneider geholfen. Ein anderes Kind hat die Feuerwehr mit einer Akkuschere aus einer Katzentonne befreit, in der es sich mit seinem Kopf verirrt hatte. „Zum Trost gab es ein Kuscheltier“, erzählt der Tutzinger Feuerwehrkommandant Christoph Knobloch im Jahresbericht, der 136 Einsätze im vergangenen Jahr aufzählt.

Die meisten Einsatzkräfte, jeweils mehr als 30 Personen, wurden bei einem Dachstuhlbrand in Feldafing und beim Brand eines Pelletbunkers in Tutzing eingesetzt. Was sonst noch alles vorkam, belegen Auflistungen im Jahresbericht. Beispiele sind ein Gasaustritt in einem Gebäude, auslaufender Kraftstoff, Brandgeruch, Wasserrettung mit Vermisstensuche, herrenlose Pferde, ein abgerutschter Lastwagen, eine Rettung inklusive Aufzug-Öffnung, der Absturz einer Person, überflutete Straßen, eine unter Wasser stehende Unterführung oder ebensolche Keller, Sandsäcke für Unwetter – und etliche Verkehrsunfälle. An der Unterführung der Heinrich-Vogl-Straße blieb im Juli ein Lastwagen mit dem Haken eines Wechselladersystems hängen. Einmal havarierte ein Polizeifahrzeug bei einer Verfolgung von Jugendlichen im Wald – das Automatikgetriebe blockierte, der Motor war nicht mehr funktionsfähig. In Unterzeismering wurden die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, weil unterhalb der Bahnstrecke ein Hang abgerutscht war. Die Bahn wurde gesperrt – ein Aufsehen erregendes Ereignis.

241 Mitglieder zählt die Tutzinger Feuerwehr nach dem Stand Ende 2021 – 15 mehr als zum Jahresanfang. Die Zahl der aktiven Vereinsmitglieder sich von 98 auf 112 Personen erhöht. Der Vorsitzende Boris Wolff freute sich über Neuzugänge vor allem bei der Jugendfeuerwehr, die von 17 auf 25 Mitglieder gewachsen ist.

Die Corona-Pandemie hat allerdings Vieles verändert. Wolff berichtete über ein unter strengen Auflagen geregeltes Vereinsleben. Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes hätten zwar Präsenzausbildungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft erlaubt, jedoch habe die Mehrheit der Führungskräfte große Bedenken gehabt. „Ein wesentlicher Grund hierfür war sicherlich auch die mangelnde Kenntnis über den Impfstatus der Feuerwehrdienstleistenden“, so Wolff. Unter den Einschränkungen habe auch die Kameradschaft stark leiden müssen. Beim Großteil der Mannschaft könne mit regelmäßiger Übungs- und Einsatzbeteiligung gerechnet werden, auch wenn sich mancher Feuerwehrdienstleistende „fast gar nicht“ blicken lasse.

Die Pandemie habe aber sogar eine gute Entwicklung mit sich gebracht, stellte Wolff fest. Die Etablierung von Homeoffice in allen denkbaren Bereichen bringe auch eine höhere Chance, tagsüber ausreichend Personal für die Einsätze zu haben.

Die Jahreshauptversammlung fand in digitaler Form statt, ebenso wie vor einem Jahr schon die Neuwahl, bei der Christoph Knobloch den langjährigen Kommandanten Markus Kuisl abgelöst hatte. Hohe Anerkennung äußerte Wolff für die drei Gerätewarte der Tutzinger Feuerwehr, allen voran Andreas Ott und Markus Kuisl.

Die Dienstleistung der Atemschutzwerkstatt wurde 2021 erweitert. Seit Oktober werden in Tutzing auch die Atemschutzgeräte der Feuerwehren der Gemeinde Andechs gewartet, neben denen der Feuerwehren Traubing und Feldafing.

Lorenz Goslich