Innungs- und Kammersieger im Glaserhandwerk: Leopold Neubacher will Familienbetrieb übernehmen

Von: Laura Forster

10 000 Euro wurden Leopold Neubacher für sein Gesellenstück auf einer Glasmesse in Düsseldorf geboten, doch der Diemendorfer hat dankend abgelehnt. „Das gebe ich nicht her“, sagt er. © andrea jaksch

Er ist Innungs- und Kammersieger im Glaserhandwerk: Leopold Neubacher aus Diemendorf. Drei Jahre hat er den Beruf in der Glaserei von Karl Geiger in Murnau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) gelernt. Seit ein paar Monaten arbeitet er im Betrieb seiner Mutter Petra mit – zu deren großer Freude.

Diemendorf – Einen festen Platz hat Leopold Neubacher für sein Gesellenstück noch nicht gefunden. Derzeit steht das farbenfrohe hüfthohe Kunstwerk noch in der Werkstatt in Diemendorf. Rund 50 Stunden hat der 20-Jährige in seine Abschlussarbeit gesteckt – die sich durchaus gelohnt haben. Neubacher ist im Sommer Innungs- und Kammersieger im Glaserhandwerk geworden. Außerdem wurde er zur Glasmesse nach Düsseldorf eingeladen. „Da hat mir jemand 10 000 Euro für mein Gesellenstück geboten, aber das gebe ich nicht her“, sagt Leopold Neubacher.

Schon als Kind hat der Diemendorfer mit Glas gearbeitet. „Meine Mutter hat seit vielen Jahren einen Meisterbetrieb. Dort habe ich oft gespielt, experimentiert und Spiegel gebastelt.“ Nach der Mittleren Reife, die Neubacher an der Realschule in Tutzing abgelegt hat, war für ihn klar, dass er eine Lehre zum Glaser machen möchte. 2019 hat er die Ausbildung bei Karl Geiger in Murnau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) begonnen, dessen Vater schon mit Neubachers Mutter Petra die Lehre gemacht hat. „Ich und die Ausbildung nicht bei meiner Mutter im Betrieb in Diemendorf machen. Die Erfahrung, mal etwas anderes zu sehen und andere Arbeitsweisen kennenzulernen, bringt viel mehr.“

Berufsschule in Vilshofen an der Donau - Lehrbetrieb bei Karl Geiger in Murnau

Wenn Neubacher in den vergangenen drei Jahren nicht in Murnau war, hat er in Vilshofen an der Donau (Kreis Passau) mit 20 weiteren Glaser- und acht Fensterbauerlehrlingen die Schulbank gedrückt. Blockunterricht im Internat hieß es mehrere Wochen im Jahr. „Das war eine tolle Zeit, so hat man die anderen Auszubildenden getroffen und Freundschaften geschlossen. Die Berufsschule in Vilshofen an der Donau ist nämlich die einzige in Bayern.“

Auch Enya von Stelzer hat die Lehre als Glaserin erfolgreich abgeschlossen. Sie hat bei Petra Neubacher in Diemendorf gelernt und arbeitet heute immer noch dort – zusammen mit dem Mutter-Sohn-Gespann. „Ich bin sehr froh, zwei so junge talentierte Glaser zu haben“, sagt Petra Neubacher, die 1989 ihren Betrieb in Tutzing eröffnet hat und zehn Jahre später damit nach Diemendorf gezogen ist. „Wenn der Leopold nicht gesagt hätte, er möchte die Glaserei übernehmen, hätte ich wahrscheinlich irgendwann zugemacht. Einen Nachfolger zu finden ist schwierig. Umso mehr freue ich mich jetzt.“

Für den Innungs- und Kammersieger ist Glaser der schönste Ausbildungsberuf der Welt. „Es macht so viel Spaß, weil die Arbeit vielseitig ist. Mal fertigt man etwas Künstlerisches an, mal Fenster, Duschen oder Wintergärten. Manchmal muss man auch tüfteln, um die richtige Lösung zu finden. Aber wenn man das fertige Produkt in der Hand hält, ist das immer ein tolles Gefühl.“

Nächster Schritt für Leopold Neubacher: Weiterbildung zum Meister

Der nächste Schritt für Leopold Neubacher ist der Meister. In ein bis zwei Jahren möchte er mit der zwölfmonatigen Weiterbildung anfangen. „Damit ich auch ausbilden kann“, wie er sagt. Denn Neubachers Meinung nach, gibt es viel zu wenig Jugendliche, die den Beruf des Glasers ergreifen. „Kleine Glasereien müssen immer wieder schließen. Das ist schade, denn Maschinen können nicht unser ganzes Handwerk ersetzen“, sagt er und hofft, dass sich wieder mehr Schulabsolventen für die Lehre entscheiden.