Unfall an der  Bahnschranke 

Weil er noch schnell drüber wollte, hat ein 30-Jähriger aus Weilheim mit seinem Kleintransporter die Schranken des Bahnübergangs in Diemendorf geschrottet. Es entstand hoher Sachschaden.

Diemendorf - Das war knapp: Ein 30-jähriger Mann aus Weilheim wollte am Samstag um 13.50 Uhr mit seinem Kleintransporter von Unterzeismering kommend den Bahnübergang in Diemendorf überqueren. Laut Polizei fuhr der Mann einfach weiter, obwohl sich die Schranken bereits schlossen. Dabei beschädigte er sie. Dann blieb er mit seinem Fahrzeug mitten auf den Gleisen stehen, weil sich die Gegenschranken auch schon geschlossen hatten. Um einen Zusammenstoß mit einem Zug zu vermeiden, fuhr der Mann dann durch die geschlossene Schranke hindurch. Dabei splitterte die Windschutzscheibe, der Transporter wurde an beiden Seiten zerkratzt. Insgesamt wurden bei der Aktion drei Schrankenbäume beschädigt, einer brach ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 18 000 Euro. Gegenüber der Polizei gab der Weilheimer an, dass an der Anlage keine Signale zu sehen gewesen seien. Eine Überprüfung durch einen Techniker, der kurze Zeit später an der Unfallstelle eintraf, ergab das Gegenteil. Gegen den Weilheimer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.