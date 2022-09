Post-Zustellbasis in Traubing?

Von: Stefan Reich

Teilen

Päckchen und Briefe werden in einem Zustellstützpunkt sortiert. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Deutsche Post überlegt, im Tutzinger Ortsteil Traubing in einer bestehenden Halle einen Zustellstützpunkt einzurichten und zudem noch 52 Parkplätze zu schaffen. Die Angelegenheit ist kompliziert, wie die Diskussion im Tutzinger Bau- und Ortsentwicklungsausschuss zeigte.

Tutzing – Auf der Suche nach Standorten für ihr neues Zustellkonzept hat die Post ein Grundstück im Tutzinger Ortsteil Traubing ins Auge gefasst. Von einer Gewerbehalle am Brombergweg aus will das Unternehmen Briefe und Pakete in die nähere Umgebung ausliefern. Die Gemeinde ist dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen, doch möglicherweise stehen der Ansiedlung planungsrechtliche Hürden im Weg. Bei der zuständigen Baubehörde ist aber bereits eine Anfrage für einen Bauvorbescheid eingegangen. Über diesen beriet in der vergangenen Woche der Bau- und Ortsentwicklungsausschuss des Tutzinger Gemeinderates.

Es ging um die Frage, ob eine Nutzungsänderung der Gewerbehalle in Traubing, in der bislang ein Feinmechanik-Betrieb ansässig ist, in einen Zustellstützpunkt grundsätzlich zulässig wäre. Dafür mitentscheidend dürfte sein, ob das Grundstück am Ortsrand planungsrechtlich schon dem sogenannten Außenbereich zuzurechnen ist, also nicht mehr in einem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ liegt, wie es das Baugesetzbuch definiert. In diesen Lagen, die vereinfacht gesagt schon jenseits des Ortsrandes liegen, genießen bestehende Bauten zwar Bestandsschutz, aber neu gebaut werden dürfen ohne gültigen Bebauungsplan in der Regel nur bestimmte privilegierte Vorhaben. So soll einer beliebigen Zersiedelung der Landschaft vorgebeugt werden. Ausnahmen stehen hohe Hürden im Weg. Zwar würde die Post die bestehende Halle wohl äußerlich weitgehend unverändert übernehmen. Aber hinter der Halle sollen auch 52 Parkplätze neu entstehen. Die würden sicher nicht unter den Bestandschutz fallen.

„Wir sehen das Grundstück als Teil des Innenbereichs“, erläuterte Christian Wolfert, Leiter des Tutzinger Bauamtes im Ausschuss. Dann wäre die Sache recht einfach. Das Landratsamt dagegen sehe alles südlich des Brombergweges als Außenbereich. Der Ausschuss befand einstimmig, dass die Nutzungsänderung zulässig ist und dass die Parkplätze errichtet werden dürfen. Das letzte Wort hat aber das Landratsamt. Dort lasse man sich „nicht in die Karten schauen“, sagte Wolfert.

Die Genehmigung für einen Zustellstützpunkt an dieser Stelle würde auch durch einen Bebauungsplan vereinfacht. Dessen Aufstellung hat die Gemeinde, die am Brombergweg noch weitere Gewerbeflächen schaffen will, schon vor zehn Jahren beschlossen. Doch das Wasserwirtschaftsamt habe Vorbehalte, sagte Wolfert. Es geht um den Hochwasserschutz. Es gebe zwar inzwischen konstruktive Gespräche mit neuen Zuständigen. Es würden aber auch neue Berechnungen eingefordert. Das werde noch Zeit in Anspruch nehmen. Mehrere Ausschussmitglieder unterstrichen, dass sie die Post gerne an dem Standort haben wollen. Thomas Parstorfer (CSU) sagte, es wäre auch schön für den bisherigen Betriebsinhaber, der zum Jahresende in den Ruhestand gehe, einen solchen Mieter für seine Gewerbehalle gewinnen zu können. Vielleicht würden auch einige Arbeitsplätze für Traubinger Bürger entstehen.

Laut den Ausführungen im Ausschuss will die Post von Traubing aus mit 35 Mitarbeitern die Zustellung von Briefen und Paketen für Empfänger in Tutzing, Traubing, Andechs und am Ammersee-Ostufer zwischen Herrsching und Inning organisieren. Generell setzt die Post auf mehr dezentrale Standorte, gerade für die Paketzustellung. Die soll vermehrt mit Elektro-Fahrzeugen erfolgen, deren Reichweite aber begrenzt ist.

Die Post selbst wollte sich gegenüber dem Starnberger Merkur noch nicht genauer zu den Plänen in Traubing äußern, auch nicht zum Wunsch der Gemeinde, vertraglich festzuhalten, dass die Postfahrzeuge den Zustellstützpunkt ausschließlich über die B 2 anfahren und nicht über Ortsstraßen. Auf Anfrage teilte ein Sprecher lediglich mit, es gebe „erste Überlegungen, hier einen Zustellstützpunkt zu errichten“. Mit insgesamt drei solchen Zustellbasen im Landkreis plant das Unternehmen laut einer früheren Auskunft.