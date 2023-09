Dreifach-Halle in Tutzing bleibt teilweise zu

Sorgenkind mit Wasserschaden: Die Würmseehalle in Tutzing bleibt bis auf Weiteres gesperrt, doch sind Gymnastikhalle und die Sporträume des TSV Tutzing nicht betroffen, wie die Gemeinde mitteilte. © Dagmar Rutt

Der Wasserschaden in der Tutzinger Würmseehalle ist offenbar größer als zunächst angenommen, jedoch sind nicht alle Räume betroffen. Die Gemeinde muss die Halle bis auf Weiteres sperren – wie lange, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Tutzing – Die Sperrung der Würmseehalle in Tutzing dauert vermutlich erheblich länger als gedacht und nicht nur bis zum Ferienende am kommenden Montag. Wie berichtet, war vorige Woche ein Wasserschaden in der Halle entdeckt worden, weswegen die Räume voller Bautrockner und anderer Geräte stehen. Wie lange das anhält, vermochte Bürgermeisterin Marlene Greinwald am Donnerstag nicht einzuschätzen.

Durch einen Leitungsschaden im Frischwasserleitungssystem, so teilte es die Gemeinde am Donnerstag mit, sei es zum „großflächigen Wasserschaden“ in der Dreifach-Halle gekommen. Betroffen sind Böden und Wände, die derzeit getrocknet würden. Untersuchungen zum Hergang und zu den Auswirkungen liefen zurzeit noch, Gutachter und Fachfirmen seien um Feststellung und um eine rasche Lösung und Abwicklung bemüht.

Inzwischen seien Experten in der Halle gewesen, um den Schaden zu begutachten, sagte die Bürgermeisterin am Donnerstag auf Anfrage. Die Ausmaße des Schadens könne man noch nicht angeben, auch nicht die Schadenshöhe. Das müssten erst weitere Untersuchungen und Messungen zeigen. Auf jeden Fall sei der Schaden „nicht ohne“, sagte sie. Die Sperrung wird daher aufrechterhalten – „bis auf Weiteres“, wie die Gemeinde am Nachmittag mitteilte. Das sei schade, sagte Greinwald, denn gerade sei man mit den nicht einfachen Hallenbelegungsplänen fertig gewesen, um Trainings- und Schulsportzeiten unter einen Hut zu bekommen. „Die Halle ist ja von morgens bis abends belegt.“

TSV-Räume nicht betroffen

In begrenztem Umfang sei die Nutzung aber möglich. So könne man die Trockner abstellen, wenn beispielsweise die Schützen trainieren wollten. Die Altschützen hatten ein Ferienprogramm von sich aus abgesagt, als der Schaden entdeckt wurde. Ein Basketball-Angebot konnte im Freien stattfinden. Wichtig für den Vereinssport: Die Gymnastikhalle und die Sporträume des TSV Tutzing seien vom Schaden nicht betroffen. Wann die Turnhalle für den Sportbetrieb wieder freigegeben werden könne, stehe noch nicht fest.

Die Halle ist so etwas wie das Tutzinger Sorgenkind. Seit der Eröffnung 2011 gibt es Probleme – immer wieder und immer wieder neue. Mit dem Planer hatte sich die Gemeinde vor Gericht auseinandergesetzt, eine Klage gegen eine Firma läuft wohl noch. Die Gemeinde muss regelmäßig Geld in die Hand nehmen, um die Halle instandzuhalten oder Teile zu sanieren. Der Wasserschaden, sagte Marlene Greinwald vorige Woche, sei aber wohl ein Versicherungsschaden.