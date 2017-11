Tutzinger Fehlstart

Das wird ganz eng für den Deutschen Touring-Yachtclub: Die Tutzinger haben am ersten Tag des Segel-Bundesligafinales die Gesamtführung an Überlingen abgegeben und müssen um die Titelverteidigung bangen.

Tutzing/Starnberg - „Es ist wieder einmal ein Finale, das an Spannung nicht zu übertreffen ist.“ Micki Liebl war vom ersten Tag des Finales in Berlin ziemlich mitgenommen. Der Teammanager aus dem Münchner Yacht-Club hatte es noch gut getroffen. Nach den ersten fünf Flights belegt seine Crew um Skipper Kay Niederfahrenhorst den fünften Platz. Bleibt das so, darf der MYC für eine weitere Saison in der Segel-Bundesliga buchen.

Schwer erwischt hat es dagegen den Deutschen Touring Yacht-Club. Die Ambitionen der Tutzinger auf den Titel-Hattrick haben einen schweren Dämpfer erlitten. Am Donnerstagabend lag der Tabellenführer, der einen klassischen Fehlstart hinlegte, nur auf dem elften Rang und musste die virtuelle Führung im Gesamtklassement dem Segel- und Motorboot-Club Überlingen überlassen. Zum Glück für die Oberbayern hatte auch der Norddeutsche Regatta Verein mit den Nerven zu kämpfen. Die Hanseaten liegen momentan auf Rang neun und sind Gesamtdritter.

Auch der Bayerische Yacht-Club muss noch zulegen, wenn er im nächsten Jahr in der Champions League starten will. Im Moment haben die Bayern ihren vierten Platz in der Gesamtwertung an den Wassersport-Verein Hemelingen verloren. Mehr als Position zwölf war zum Auftakt des letzten Spieltags für den BYC nicht drin. „Es ist definitiv noch nichts entschieden“, sagte Liebl. Das Ergebnis nach dem ersten Tag ist schließlich nur eine Momentaufnahme. Noch liegen die 18 Bundesliga-Clubs eng beieinander.

Wie eng, kann jeder im Internet live mitverfolgen. Auf der Homepage www.segelbundesliga.de gibt es neben zusätzlichen Informationen einen Liveticker von SAP Sailing, der die Rennen anhand von Satellitendaten nachzeichnet (Foto). Ab Samstag werden die virtuellen Grafiken durch Live-Bilder abgelöst. Auch hier findet sich ein Extra-Fenster auf der Homepage der Segel-Bundesliga.