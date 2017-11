DTYC zwischen Gut und Böse

Wieder auf Kurs: Nach dem zweiten Tag beim Bundesligafinale in Berlin führt der DTYC wieder die Tabelle an – allerdings haben die Tutzinger ein Rennen weniger absolviert als die Rivalen aus Überlingen und Hamburg.

von Christian Heinrich

Auch am zweiten Tag des Bundesliga-Finales in Berlin lief es nicht gerade optimal für die Segler vom Deutschen Touring Yacht-Club. Zum Glück für den Deutschen Meister, der den Titel zum dritten Mal in Folge holen will, zeigt auch die Konkurrenz Nerven.