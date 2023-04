Ein Maibaum – und alle in Diemendorf machen mit

Engagiert beim Diemendorfer Ortsverein und am Maibaum (v.l.): Christian Muhl, Andreas Kreutterer sen., Frank Wagner, Leopold Neubacher (vorne), Franz Trost, Korbinian Reindl, Maibaumbursch Thomas Wagner (vorne), Maibaumbursch Andreas Kreutterer jun., Peter Englaender, Vorsitzender Georg Holzer, 2. Vorsitzender Florian Leitner, Klaus Huber, Maibaumbursch und Kassier Tobias Schalasky und Martin Trost. © Andrea Jaksch

In Diemendorf ist der neue Maibaum, das zweitgrößte Exemplar der Ortsgeschichte, eine Aufgabe für die ganze Dorfgemeinschaft. Ihr Fest am 1. Mai dürfte Menschen aus der ganzen Region anlocken.

Diemendorf – Er sieht schon jetzt prächtig aus: Unter einem eigens errichteten Verschlag liegt er da, der künftige Maibaum von Diemendorf – noch ganz weiß, aber erhaben. Am Samstag steht seine Verschnürung an. Die ist Voraussetzung für den spiralförmig ansteigenden blauen Streifen, der sich bald herumwinden soll, und zwar rechts herum, sagt Georg Holzer, der Vorsitzende des Diemendorfer Ortsvereins. Damit alles Hand und Fuß hat am großen Tag, dem 1. Mai. Eine gesetzliche Vorschrift sei der Rechtsdreh nicht, aber eben sehr wichtig, betont Holzer. Eine Besonderheit ist die Farbe. Die meisten anderen Maibäume seien dunkelblau. „Bei uns ist es ein helleres Blau.“

Im Tutzinger Ortsteil ist die Arbeit am Baum zurzeit die zentrale Aufgabe. Bis auf wenige Ausnahmen machen so ziemlich alle Dorfbewohner mit. Etwa 15-mal haben sie sich wegen des Maibaums schon getroffen – bei jedem Wetter, und immer in bester Stimmung. Der 2018 aufgestellte Vorgängerbaum ist schon Ende Februar vergangenen Jahres verschwunden. Ein Holz-Sachkundiger stufte ihn als nicht mehr tauglich ein. Die Diemendorfer sahen das anders, konnten aber nichts dran ändern, schließlich geht es um die Haftung.

Nach fünf Jahren hat ein Maibaum üblicherweise ausgedient. Wegen Corona gab es vielerorts Terminverschiebungen. „Wir sind im Turnus“, sagt Holzer. Am 22. Dezember haben die Diemendorfer ihren neuen Baum aus einem Wald des Guts Ilkahöhe geholt. „In der längsten Nacht des Jahres“, erzählt Maibaumbursch Thomas Wagner: „Da hat der Baum am wenigsten Saft.“ Denn je trockener ein Baum, umso geringer das Schimmelrisiko. Die Familie Wendelstadt, der das Gut gehört, hat ihn spendiert.

Maibaum misst 36 Meter - zweitgrößter in Dorfgeschichte

36 Meter misst der „Neue“. Damit ist er der zweithöchste Diemendorfer Maibaum in der Ortsgeschichte. Den Rekord hält einer aus dem Jahr 1993 mit 37 Metern. Seitdem der Baum im Dorf ist, gab es schon viel Arbeit: abschälen, glatthobeln, schleifen, Schäden ausbessern. Am vorigen Samstag war das Grundieren an der Reihe, am Montag der erste weiße Anstrich, an diesem Mittwoch folgt der zweite – nun kommt das hellere Blau.

Die Bewachung ist klar geregelt. Jede Nacht wechseln sich zwei Leute ab, auch Frauen machen mit. Aber die Sorgen sind nicht allzu groß. So einen langen Baum zu klauen, da sind sich alle ziemlich sicher, würde potenziellen Dieben schwerfallen.

Am Montag, 1. Mai, gibt es ein großes Fest. Kräftige Männer stellen das gute Stück ab 9.30 Uhr mitten im Dorf neben dem Trachtenheim auf. Beim letzten Mal richteten 36 Helfer den Baum auf – ohne maschinelle Hilfe. Das Dorfzentrum wird am Feiertag bestimmt voller Menschen sein, für die Kinder wird es eine Hüpfburg geben. Es ist gute Tradition, dass sich die Nachbarn gegenseitig besuchen. Das dürfte gut klappen. Die Haunshofner stellen ihren Maibaum schon zwei Tage vorher auf, ihre Musikkapelle wird in Diemendorf aufspielen. Essen gibt’s vom Loisachtaler Bauernladen in Penzberg, ein Weißbierwagen wird bereitstehen, für Kaffee und Kuchen sorgen die Diemendorfer Damen. Auch für viele andere Tutzinger dürfte das Fest ein Magnet sein. In der Gemeinde gibt es zwar traditionell fünf Maibäume, aber der Diemendorfer ist diesmal der einzige neue.

Lorenz Goslich