Ein Pilz revolutioniert die Küchenwelt

Von: Astrid Amelungse-Kurth

In dieser Tutzinger Küche hat alles angefangen: Alison und David Stille produzieren den Baumpilz in Lebensmittelqualität als Fleischersatz. © Andrea Jaksch

„Wir wollen die volle Geschmacksbombe. Ohne Tierleid und Umweltzerstörung. Ohne geschredderte Proteine und künstliche Aromen. Für ein gutes Gefühl beim Essen.“ So steht es auf der Homepage von „Walding“, dem Start-up-Unternehmen zwei junger Tutzinger, das gerade durch die Decke geht.

Tutzing/Freising – Fernsehanstalten geben sich die Klinke in die Hand, Rundfunk und Printmedien berichten landauf, landab über die Firma Walding Foods aus Tutzing. Sie züchtet einen Baumpilz als vegane und vegetarische Fleischalternative. Die Firmengründer Alison und David Stille aus Tutzing lassen den Starnberger Merkur einen Blick in ihre Küche werfen, wo alles angefangen hat.

Fünf Jahre ist es her, dass die beiden zusammen mit ihrem Freund Hannes Aman auf einer Party in Zürich unter einem Pflaumenbaum saßen, an dessen Stamm ein knallgelber Baumpilz wuchs. Aman ist Hobbymykologe und erkannte den Baumpilz als „Chicken of the Woods“, zu Deutsch Gemeiner Schwefelporling. Und obwohl der Pilz nicht unbedingt essbar aussah, hat er ihn in der Pfanne gebraten und probiert. Das feste, geschmackvolle Fleisch erinnerte die Freunde an Hühnerfleisch, die saftige, feste Struktur hatte sich beim Braten nicht verändert und geschmeckt hat es auch noch. Zart wie ein Hähnchenfilet ist der Pilz, und wie die drei später festgestellt haben, auch noch vielseitig zu verarbeiten. Und beim Proteingehalt steht er dem Hühnchen in nichts nach. In Frankreich und den USA ist er als Lebensmittel bereits überaus beliebt.

„David denkt schon immer unternehmerisch“, erzählt Alison Stille. „Er war sofort von der Geschäftsidee überzeugt, den Baumpilz als Fleischalternative professionell anzubieten.“ Nachdem die beiden Biologen sämtliche Pilzforen durchforstet hatten und feststellen, dass der Pilz nirgendwo sonst in Deutschland angeboten wird, stand für sie fest: „Das können wir ändern!“ Das war 2017.

Der erste Schritt führte sie in die Technische Universität München, mit der sie sich mit einem Businessplan für das EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bewarben. Beim TUM IdeAward belegten sie 2018 den dritten Platz. Für die Anschubfinanzierung erhielten sie 10 000 Euro Startkapital und einen weiteren Zuschlag von etwa 130 000 Euro für drei feste Mitarbeiter und Sachmittel für ein Jahr.

Die Garage daheim wurde ausgeräumt, der Keller um- und ausgebaut, und es wurde weiter geforscht. Ziel war, herauszufinden, unter welchen Bedingungen man den Pilz zum Wachsen bringen kann. Es wurde der Name „Walding“ kreiert. Walding investierte, schaffte sich eine Sterilbank an und Alison Stille, die inzwischen das dritte Kind auf die Welt gebracht hatte, klapperte mit Baby auf dem Arm in München Supermärkte ab, um auszuloten, ob ein Pilz als Fleischersatz auch wirklich eine Chance auf dem Lebensmittelmarkt hat. Die Resonanz war durchweg positiv.

Nach der Firmengründung wurden Verträge und Arbeitsverträge ausgearbeitet. Und vor allem gelang es, den Baumpilz zu kultivieren. Der Pilz wuchs und mit ihm das Unternehmen. Die Kellerräume wurden schnell zu klein, die Räumlichkeiten der Uni, die „Walding“ in Freising zur Verfügung gestellt bekommen hatte, reichten nach kurzer Zeit nicht mehr aus. Die Firmeninhaber mieteten ein großes Gewächshaus in Freising, später zusätzlich drei Schiffscontainer, die klimatisch steuerbar waren. Auch das reicht inzwischen nicht mehr. Aktuell sucht „Walding“ einen neuen Standort in oder um München, möglichst mit Bahnanbindung. Mindestens 400 Quadratmeter groß soll der gewerbefähige Ort mit Büroräumen sein.

Alison und David Stille haben inzwischen einen online-Shop aufgebaut (www.walding-foods.com), intensivieren die Kooperationen mit Restaurants und Bioläden und haben sich nun zum Ziel gesetzt, den Baumpilz so publik zu machen wie den Kräuter-Seitling. „Als erstes Team weltweit können wir Woodchicken-Fruchtkörper in Lebensmittelqualität produzieren. Für diesen Erfolg melden wir gerade ein Patent an“, erzählen sie.

„Wir sind aber nicht nur auf den Baumpilz gepolt“ betont Alison Stille noch schnell, bevor sie zum Kindergarten aufbrechen muss. Da gibt es klassische nachhaltige Saucen wie Miso und eine bayerische Sojasauce, deren Grundsubstanzen Soja und Buchweizen aus dem Dachauer Land kommen. „Wir beziehen übrigens alles aus der Region“, sagt Alison Stille noch und erzählt von den Plänen und Ideen für die Zukunft. Momentan denken die beiden über eine Sauce nach, die auf Basis von altem Biobrot hergestellt werden könnte. Dafür suchen sie Bäckereien, die altes Brot liefern wollen. Kontaktdaten findet man auf der Homepage unter www.walding-foods.com