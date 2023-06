Ein unschlagbares Team: Eine Schulbegleiterin und ihr Schützling

Von: Laura Forster

Teilen

Helferin in allen Lagen: Schulbegleiterin Katrin Grabow und Felian Schröter (8) in einem Klassenzimmer der Traubinger Grundschule. Seit mehr als einem Jahr begleitet die Weilheimerin den hörgeschädigten Buben. Man ist Tröster, zweite Mama, Vertrauensperson und Unterstützer. Katrin Grabow über ihre Aufgaben als Schulbegleiterin © Andrea Jaksch

Schulbegleiter – sie helfen und unterstützen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung in ihrem Schulalltag. Katrin Grabow macht diesen Job seit fünf Jahren, sie hat selbst einen mittlerweile erwachsenen Sohn mit ADHS. Für sie ist die Arbeit zu einer Erfüllung geworden.

Traubing – Felian Schröter sitzt an einem Holztisch in der ersten Reihe des Klassenzimmers der zweiten Jahrgangsstufe der Grundschule Traubing. Seinen Kopf hält er leicht schräg, seine Augen hat er konzentriert auf die an die Tafel projizierte Aufgabe gerichtet. „Wer möchte den ersten Satz vorlesen?“, fragt Lehrerin Melina Leidel. Ein halbes Dutzend Finger schnellen in die Höhe, und Leidel gibt ein Mikrofon an einen Buben am anderen Ende des Raumes weiter. Sie selbst hat eine Art Smartphone um den Hals, das einen Touchscreen und eine Sprechtaste hat. Dank der beiden Dinge kann Felian dem Unterricht folgen und auch aktiv dran teilnehmen. Der Achtjährige ist seit seiner Geburt hörgeschädigt, ohne seine Geräte im Ohr versteht er nichts. Diese sind während des Unterrichts per Bluetooth mit dem Mikrofon und dem kleinen Apparat von Melina Leidel verbunden. Wenn es jedoch zu laut wird und die Schüler durcheinander reden, fällt es dem Traubinger schwer mitzukommen. Dann hilft ihm Katrin Grabow.

Die Schulbegleiterin sitzt während der Stunde schräg hinter Felian und unterstützt ihn im Alltag – bei Arbeitsaufträgen, dem Organisieren seines Tisches oder Wechseln der Hörgerätbatterien. Sollte es dem Achtjährigen einmal zu viel werden, nimmt Grabow den Buben auch mal für eine kurze Zeit aus der Klasse zum Luftschnappen oder für eine Ruhepause im Nebenraum.

Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter sind eine Stütze für Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen und sozial-emotionalen Behinderungen oder chronischen Erkrankungen im Schulalltag. Ohne sie wäre eine Teilhabe am Unterricht nicht möglich. „Man ist Tröster, zweite Mama, Vertrauensperson und Unterstützer“, sagt Grabow, die für den Träger Lebenshilfe Starnberg arbeitet. „Das Wichtigste jedoch: Es muss zwischen Schüler und Begleiter passen.“ Denn die Zeit, die die beiden Parteien miteinander verbringen, ist lange – meist mehrere Stunden am Tag. In Grabow und Felians Fall sind es genau 24 in der Woche.

Fünf Schulbegleiter alleine an kleiner Grundschule

Seit etwas mehr als einem Jahr begleitet die 47-Jährige aus Weilheim Felian im Schulalltag. Zu Beginn der ersten Klasse hatte der Traubinger keine Unterstützung, er stand auf der Warteliste der Lebenshilfe. „Das war schon schwierig für ihn. Er war schnell erschöpft von den vielen Eindrücken“, sagt Grabow, die selbst einen Sohn mit ADHS hat und weiß, wie schwierig die Schulzeit für Kinder mit Behinderung sein kann. „Als mein Sohn eingeschult wurde, gab es noch keine Schulbegleiter. Er konnte deshalb nicht auf die Regelschule, sondern hat eine Sonderschule besucht.“ Heute ist Grabows Sohn 22 Jahre alt und arbeitet als Mechatroniker. „Er hat es auch so geschafft. Wäre er auf eine normale Grundschule gegangen und hätte eine Begleitung gehabt, hätte das seinen Weg wahrscheinlich jedoch erleichtert.“

Heute sieht das anders aus: Alleine an der Grundschule Traubing, die aus vier Klassen besteht, arbeiten fünf Schulbegleiter. „Um diesen Job zu machen, braucht es keine pädagogischen Qualifikationen. Es gibt auch keine Schulungen zu Beginn. Man wird direkt ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Bauchgrummeln.“ Das bedeute aber nicht, dass jeder als Schulbegleiter arbeiten kann. Vorkenntnisse sind wichtig. „Man darf keine Berührungsängste haben, sollte sozialkompetent und geduldig sein, und gute Nerven sind auch wichtig“, sagt Grabow. Vor allem aber sollten Schulbegleiter ein großes Herz haben. „Ich habe kein berauschendes Gehalt, doch der Job macht mir Spaß und erfüllt mich. Ich sehe mich hier bis zur Rente und noch länger“, sagt Grabow. Die gelernte Hauswirtschafterin ist vor fünf Jahren auf das Angebot der Lebenshilfe aufmerksam geworden. „Ich habe damals mit dementen Senioren zusammengearbeitet.“ Ihre Erfahrung in der Pflege hilft ihr auch als Schulbegleiterin.

Dass es so gut harmoniert und so friedlich abläuft wie zwischen Katrin Grabow und Felian, ist nicht immer so. Deshalb treffen sich die Schulbegleiter der Lebenshilfe regelmäßig zum Austausch. Sie erhalten hier auch Begleitung, Unterstützung und Fortbildungen. „Da sind Studenten, Rentner, ehemalige Banker oder Köche dabei.“ Erfahrungen miteinander teilen, das hilft, so die Weilheimerin. Noch wichtiger für eine gute Zusammenarbeit sei jedoch die Kommunikation mit Schule und Eltern. In Felians Fall gar nicht so leicht. „Sein Vater und seine Mutter haben ebenfalls eine Hörschädigung, deshalb schreiben wir uns E-Mails.“ Zu Hause verständigt sich die Familie meist über Gebärdensprache und Lippenlesen.

Schulbegleiterin: „Ich wurde nicht als Anhängsel gesehen“

An der Grundschule Traubing hat sich Grabow sofort aufgenommen gefühlt. „Ich wurde nicht als Anhängsel gesehen.“ Schulbegleiter werden sowohl an Förderschulen als auch an Regelschulen im Landkreis eingesetzt. Ein besonders hoher Bedarf besteht jedoch an den Förderschulen. „An Regelschulen sind die Anforderungen sehr hoch, das Niveau ist ein anderes.“ Doch Felian scheint mit dem Druck umgehen zu können. „Er ist ein sehr starker Schüler, der wahnsinnig interessiert ist. Er liest sehr viel und ist gerne in der Natur.“ Die Lieblingsfächer des Achtjährigen sind Deutsch und Heimat- und Sachkunde. „Später möchte ich mal Geologe werden“, sagt er.

Bis zum Sommer steht ihm Grabow noch zur Seite. „Er hat so große Fortschritte gemacht. Das Ziel der Schulbegleitung ist es, dass die Kinder irgendwann selbstständig werden.“ Das scheint geklappt zu haben. Doch regelmäßig sehen wird Felian die 47-Jährige weiterhin, denn sie unterstützt ab kommendem Schuljahr seinen jüngeren Bruder, der ebenfalls eine Hörbehinderung hat und ab Herbst in die erste Klasse der Grundschule Traubing gehen soll.