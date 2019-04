Ordensfrau ertappt Dieb

Eine Ordensfrau der Tutzinger Missions-Benediktinerinnen vereitelte am Samstagabend einen Diebstahl im Kloster. Sie überraschte den Einbrecher und alarmierte die Polizei - was eine Großfahndung auslöste.

Tutzing – Ein Mann ist am Samstagabend ins Tutzinger Kloster eingebrochen, um etwas zu stehlen, wurde aber von einer Schwester in flagranti erwischt und floh. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und per Hubschrauber nach dem Täter und fasste einen 61-jährigen Verdächtigen. Noch ist unklar, ob er tatsächlich der Täter ist. Beuteschaden gibt es keinen, der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro, so die Polizei.

Der Täter stieg gegen 19.50 Uhr ins Kloster ein. Im Bürokomplex des Gebäudes schlug er die Glastür zu einem Büro ein. Dort wollte ermit einem mitgebrachten Stemmeisen einen Schrank aufhebeln, was ihm aber nicht gelang. Denn eine Schwester der Missions-Benediktinerinnen hatte ungewöhnliche Geräusche gehört und nachgeschaut. Sie überraschte den Täter – der reagierte prompt, warf mit dem Stemmeisen nach der Frau und haute ab. Die Ordensfrau wurde von dem Werkzeug leicht an der Hand verletzt, heißt es im Polizeibericht.

Das Kloster alarmierte sofort die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Ein glücklicher Umstand war dabei, dass gerade die Bereitschaftspolizei das Team der Starnberger Beamten verstärkte. „Deshalb waren relativ schnell ziemliche viele Polizeibeamte vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Gegen halb zehn am Samstagabend wurde ein Verdächtiger in Tatortnähe gefasst, auf den die Personenbeschreibung passte.

Über den gefassten Mann will die Polizei keine Details rausgeben, weil noch unklar ist, ob er tatsächlich der Gesuchte ist. Er wurde vorläufig festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen. Ob er der Täter ist, werden die Ermittlungen der nächsten Tage zeigen. Eine Rolle wird dabei sicherlich das Stemmeisen spielen, das bestenfalls DNA-Spuren aufweist. Zudem will die Polizei weitere Spuren sichern und auswerten.

