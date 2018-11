Schmuck und Geld weg

Zwei Einbrüche meldet die Polizei vom Westufer des Starnberger Sees. In einem Fall engt die Polizei das Tatzeitfenster auf weniger als eine Stunde ein.

Feldafing/Tutzing –Unbekannte sind am Samstag in Einfamilienhäuser in Tutzing und Feldafing eingebrochen.

Der Feldafinger Fall ereignete sich zwischen 15.30 und 19.10 Uhr an der Thurn-und-Taxis-Straße. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie das Mobiliar und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. „Da noch Wertsachen offen herumlagen, liegt der Verdacht nahe, dass die Täter gestört wurden und daher diese Sachen zurückließen“, berichtet die Polizei. Der Schaden an den beschädigten Türen liegt bei etwa 1000 Euro.

In Tutzing schlugen Unbekannte an der Klenzestraße zu, und zwar zwischen 18.10 und 19.15 Uhr. Auch dort drangen die Einbrecher über die Terrassentür ein. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Der Gesamtwert des Diebesgutes und des Sachschadens an den Türen wird auf rund 3000 Euro geschätzt. edl

