Fünf Länder zu Gast in Tutzing

Von: Sandra Sedlmaier

Begegnung junger Europäer: Beim Treffen des Erasmus+-Projekts im Februar in Italien waren Tutzinger Schüler dabei. Jetzt sind sie Gastgeber für Jugendliche aus Rumänien, Norwegen, Italien, Spanien und Polen. © Gymnasium Tutzing

Das Tutzinger Gymnasium empfängt nächste Woche Jugendliche aus fünf europäischen Ländern. Die Schule ist Teil eines Erasmus-Projektes, das sich dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt.

Tutzing – Im Tutzinger Gymnasium läuft seit diesem Schuljahr ein bemerkenswertes Austauschprogramm. Im Rahmen eines besonderen Projekts des EU-Förderprogramms Erasmus+ treffen die Gymnasiasten Schüler aus fünf Ländern und reden über Nachhaltigkeit. Workshops, Ausflüge und Diskussionsrunden bereichern diesen erweiterten Schüleraustausch der Tutzinger mit Delegationen aus Spanien, Italien, Norwegen, Rumänien und Polen. Nächste Woche sind Vertreter aus diesen fünf Ländern am Starnberger See zu Gast. Die Tutzinger haben ein umfangreiches Programm für ihre Gäste auf die Beine gestellt.

Seit diesem Schuljahr ist das Gymnasium Tutzing eine Erasmus+-Schule und kann für internationale Projekte eine EU-Förderung erhalten. Auf Initiative der Englisch- und Spanischlehrerin Birgit Spreitzer-Ricks macht die Schule bei einem zweijährigen Nachhaltigkeitsprogramm mit für Schulen, die Englisch und Spanisch lehren. Im Zuge dessen waren die Tutzinger im Herbst vergangenen Jahres schon in der rumänischen Hauptstadt Bukarest und im Februar dieses Jahres in dem italienischen Badeort Senigallia, trafen Schüler aus den anderen fünf Ländern und diskutierten auf Englisch und Spanisch über je ein Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen. Auch digital begegnen sich die Jugendlichen immer wieder.

Das Programm in Tutzing beschäftigt sich mit dem UN-Ziel Nr. 12: nachhaltiger Konsum und Produktion. „Die Organisation und Vorbereitung haben die Schüler meines P-Seminars übernommen“, berichtet Spreitzer-Ricks. Sie selbst hat auch viel Arbeit in die Vorbereitung und die Begleitung des Erasmus+-Projekts gesteckt. Das tue sie gerne, unterstreicht sie: „Es geht um Mehrsprachigkeit, dass die Schüler Spanisch und Englisch nicht nur aus den Büchern lernen.“ Dazu komme der europäische Gedanke, den sie gerne weitertrage, und die langfristige Friedensarbeit, die ein solches Projekt darstelle. Die Lehrerin freut sich auch, dass die Elftklässler aus ihrem P-Seminar einen Austausch erleben dürfen. „Das ist der Schülerjahrgang, der wegen Corona nichts machen konnte.“

Umso mehr erleben die Schüler in diesem und im kommenden Schuljahr. Das Programm für die Woche in Tutzing ist sehr breit gefächert. Geplant sind Workshops über veganes Kochen, Upcycling und Shiatsu, „denn auch mit den eigenen Reserven muss man nachhaltig umgehen“, sagt Spreitzer-Ricks. Die Schüler werden eine Rallye durch München machen und sich auf eine nachhaltige Einkaufstour begeben, mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Florian Siekmann diskutieren und vom Kloster Benediktbeuern aus eine Exkursion ins Moor machen. Wie sinnvoll Klimaschutz und nachhaltiges Wirken ist, bekommen sie bei einem Ausflug nach Garmisch und dem Blick auf den Gletscher der Zugspitze zu sehen. Im kommenden Schuljahr sind die Tutzinger dann in Valencia, Spanien, in der polnischen Metropole Danzig und in der norwegischen Stadt Oystese zu Gast.

Auch bei anderen Projekten profitieren die Tutzinger Schüler von der Erasmus+-Förderung. Gerade waren 23 spanische Schülerinnen und Schüler aus der neuen Partnerschule in Ciudad Real am Starnberger See. Die Tutzinger waren schon im März in Spanien gewesen.