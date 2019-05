Erregte Diskussion über Tutzings Hauptstraße: „Nicht alles zerreden“

Straßensanierung und Aufenthaltsqualität auf Tutzings Hauptstraße: Ein Antrag des ADFC zu diesem Spannungsfeld hat zu einer erregten Diskussion im Gemeinderat geführt.

Tutzing – Eigentlich ging es nur um ein Bürgerforum. Eine solche Veranstaltung zur Sanierung der Hauptstraße hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) im Rathaus beantragt (wir berichteten). Um es vorweg zu nehmen: Es wird zeitnah kein Bürgerforum geben.

„Ich will das nicht allein entscheiden“, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald (Freie Wähler) am Dienstag am Schluss der Ratssitzung unter „Verschiedenes“. Es gehe wohl auch um die Nebenstraßen, vermutete sie, aber die stünden zurzeit nicht im Vordergrund. Zudem habe es bereits drei Bürgerforen zur Hauptstraße gegeben.

Die Diskussion nahm schnell erregte Züge an. Mehrere Gemeinderäte sprachen sich zwar für weitere Einbeziehung der Bürger aus, hielten dies aber für verfrüht. Denn die Maßnahmen würden erst in drei oder vier Jahren umgesetzt werden, sagte Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU): „Das erzeugt nur Frustration.“

Das sahen nicht alle so. Ein Bürgerforum sei ein Weg zur Kommunikation mit den Bürgern, bekräftigte Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste), der sich auch nach öffentlichen Informationen über die letzten Ausführungsplanungen erkundigte. Greinwald verwies auf Angaben bei verschiedenen Gelegenheiten hierzu, sagte aber auch: „Die konkrete Ausführungsplanung können wir nicht ins Internet stellen – das will das Staatliche Bauamt nicht.“

Bürgermeisterin: Wichtige Entscheidungen kann nicht das Bürgerforum treffen

Bernd Pfitzner (Grüne) war überzeugt: „Das Thema interessiert die Bürger.“ Er erwähnte Verkehrsführung, Breite von Straße und Bürgersteigen und betonte: „Wir wollen die Aufenthaltsqualität steigern.“ Für Bürger-Ideen hierzu sehe er „schon noch erhöhten Bedarf“, denn Tutzing solle ein lebenswertes Ortszentrum bekommen.

„Das wollen wir alle“, konterte Greinwald knapp. Wichtige Entscheidungen könne aber nicht ein Bürgerforum treffen: „Dafür sind wir ein demokratisch gewähltes Gremium.“ Man solle den Sanierungsbeginn im Süden abwarten und „nicht alles zerreden“. Die Entscheidungen über Bäume und Möblierung stünden erst später an.

Mitschke-Collande wehrte sich gegen Behauptungen, man baue „einfach nur eine Straße durch den Ort“: „Das ist nicht richtig und purer Populismus.“ Dr. Ernst Lindl (CSU) verwies auf eine ADFC-Veranstaltung zu diesen Themen kürzlich (wir berichteten): „Da waren auch nicht über die Maßen viele Bürger da, und da ist auch nichts bahnbrechend Neues herausgekommen.“

Wolfgang Marchner (Bürger für Tutzing) entrüstete sich über die Grünen. Die Lebensqualität sei nicht nur deren Erfindung: „Es ist unser aller Anliegen.“ Dr. Toni Aigner (Freie Wähler) sagte, er habe als einziger Gemeinderat an allen drei bisherigen Bürgerforen teilgenommen. „Es ist alles auf gutem Weg“, befand er. Ein weiteres Bürgerforum hält er deshalb derzeit für sinnlos. Eine Abstimmung gab es nicht.

Lorenz Goslich

Lesen Sie auch:

Völkerverständigung am Starnberger See: Bei einer koreanischen Fachtagung an der Akademie für politische Bildung in Tutzing tauschten sich deutsche und koreanische Juristen aus.

Eine beschädigte Windschutzscheibe, tiefe Furchen im Grünstreifen und abgerissene Außenspiegel: Weil ein Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag auf der B2 niesen musste, kam es zu einem ordentlichen Schlamassel.