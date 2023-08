Erster Abschlag an Seestraße ein Treffer

Von: Andrea Gräpel

Und los geht’s: Judith Gramsall, die den Minigolfplatz an der Seestraße in Tutzing auch bewirtschaftet, durchschneidet zum Auftakt das Band, das ihr die Fördervereinsmitglieder Conny (r.) und Georg Schuster halten. © Andrea Jaksch

Eröffnung des renovierten Minigolfplatzes mit vielen Besuchern und Turnier. Ab sofort ist täglich geöffnet bei schönem Wetter.

Tutzing – Es ist ein Vorbild für bürgerschaftliches Engagement, was die Tutzinger aus der alten Minigolfanlage an der Seestraße gezaubert haben. Wie berichtet, gab es seit 2020 keinen Spielbetrieb mehr auf der gemeindeeigenen Anlage. Am Wochenende feierten die Tutzinger nun Wiedereröffnung mit einem Sommerfest.

Die „Aktion Minigolfanlage“ hat 50 Tutzinger mobil gemacht, die über Wochen in ehrenamtlichem Engagement die Anlage, zumindest schon mal zwölf von 18 Bahnen, wieder hergestellt haben. Und andere, die mit Spenden zum Gelingen beitrugen. Am Samstag fand der Abschlag zum ersten Turnier seit drei Jahren statt – frühzeitig abgebrochen, weil das Gewitter über Tutzing hinwegzog. „Aber das holen wir im September nach“, verspricht Conny Schuster. Sie ist Kassiererin im Förderverein, ihr Mann Georg zweiter Vorsitzender. Beide freuten sich über viele Besucher.

Ab sofort ist die Anlage bei schönem Wetter täglich von 14.30 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende schon ab 10 Uhr. Eine Runde kostet zwei Euro. „Den Preis wollten wir niedrig halten, weil noch nicht alles fertig ist“, sagt Conny Schuster. Auch der Kiosk nicht, der erneuert werden muss. Stattdessen gibt es einen Foodtruck, über den Judith Gramsall die Anlage bis dahin bewirtschaftet.

Sechs Bahnen müssen noch abgeschliffen und lackiert, der Kiosk eben erneut werden – über Spenden freuen sich Tutzinger deshalb weiter. Aktuell noch auf das Konto des Verschönerungsvereins Tutzing mit Stichwort Minigolf Tutzing. Aktuelle Informationen gibt es unter www.minigolf-tutzing.de. grä