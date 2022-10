„Es ist eine Herzensangelegenheit“: Tutzinger Engagement für offenen Ganztag

Ganztags-Team mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen (stehend v.l.) Joanna Suwara, Andrea Salihbegovic, Leiterin Heike Friesenegger und Ulrike Brucker mit den Praktikantinnen (sitzend v.l.) Johanna Viererbl und Rojin Atmaca. © Dagmar Rutt

Eltern engagieren sich für den offenen Ganztag an der Tutzinger Grundschule. Sie würden sich aber noch mehr Raum und Personal wünschen.

Tutzing – Der Sohn von Anke Geißel war in der Mittagsbetreuung an der Tutzinger Grundschule, aber die wurde geschlossen. Da haben Eltern die Sache selbst in die Hand genommen. In Gesprächen mit Bürgermeisterin Marlene Greinwald entstand die Idee, einen „offenen Ganztag“ zu organisieren. Die Eltern gründeten einen Verein, dem mittlerweile 46 Mitglieder angehören. Anke Geißel wurde erste, Gisela Sauer zweite Vorsitzende. Sie haben sich kräftig ins Zeug gelegt, ebenso wie Heike Friesenegger, die die Leitung des offenen Ganztags übernommen hat. Sie war zuvor lange in der Mittagsbetreuung tätig.

Kurzfristig kam ein engagiertes Team zusammen. Friesenegger ist Heilerziehungspflegerin, Joanna Suvara Physiotherapeutin, Ulrike Brucker Kunsttherapeutin und Andrea Salihbegovic Pflegekraft. Mit pädagogischen Zusatzausbildungen schulen sie sich weiter. Alle vier sind Mütter, zusammen haben sie zehn Kinder. Zusätzlich arbeiten zwei Praktikanten der Starnberger Fachoberschule mit.

Von 11.15 bis 16 Uhr spielt sich alles besonders an zwei Stellen auf dem Schulgelände ab: in der Schulküche und gegenüber, beim alten Lehrerwohnhaus, wo im Erdgeschoss Platz zur Verfügung steht. Es gibt Kuschelecken und Ruhezonen, Spielgelegenheiten und Rückzugsräume, und für Hausaufgaben zwei Klassenzimmer. Fürs Catering soll von der nächsten Woche an der Albrechthof aus Oderding sorgen. Spenden kommen dazu, so vom Motorrad- und Veteranenclub in Kampberg ein Kickerspiel.

„Es ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Friesenegger: „Wenn sich die Kinder wohl fühlen, dann fühlen sich auch die Eltern wohl.“ 50 Kinder der ersten bis vierten Klasse sind dabei. Es gibt Anfragen für Neuanmeldungen, doch Geißel sagt: „Wir können nur noch vereinzelt aufnehmen.“ Mehr Raum und mehr Personal wären nötig. Die Betreuung kostet die Eltern nichts. Lediglich freitags müssen sie überschaubare Beträge zahlen. Ansonsten läuft alles über staatliche Förderung und Vereinsbeiträge. Alle Vorstände sind ehrenamtlich tätig.

Mit der Kinderbetreuung ist Bürgermeisterin Greinwald sehr zufrieden. „Wir sind unserer Zeit voraus“, sagt sie mit Blick auf das ab 2026 geltende Recht auf Ganztagsbetreuung. Das Angebot sei mit mehreren Horten und dem offenen Ganztag – ab Oktober auch für die Mittelschule auf dem Bundeswehrgelände – gut: „Ich glaube, dass wir alle Kinder gut untergebracht haben.“

