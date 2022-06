Hahn: „Sternstunde der Demokratie“

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Akademiedirektor Udo Hahn hieß am Samstag Bundestagspräsidentin Bärbel Bas willkommen. © Peter Kneffel/DPA

Gelungen und hochkarätig - das war die Tagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing mit Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin und dem Präsident des Bundesverfassungsgerichts.

Tutzing – Wenn Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts auf einer Gästeliste stehen, sind dies in der Regel Termine auf Bundesebene. Nicht an diesem Wochenende: Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Politischen Club in der Evangelischen Akademie Tutzing über die Demokratie der Zeitenwende und in der Welt gesprochen, warb um Solidarität, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas über Bürgerräte und Stephan Harbarth – coronabedingt zwar nur zugeschaltet – warnte in der Sommertagung, zu viel am Grundgesetz zu ändern.

Wie berichtet, war Scholz gerade erst aus Kiew zurückgekehrt, als er am Freitag von Akademiedirektor Udo Hahn sowie der ehemaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger aus Feldafing auf den Stufen zur evangelischen Akademie in Tutzing und zum Politischen Club unter der Leitung vom früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse begrüßt wurde. Bis zuletzt war nicht sicher gewesen, ob Scholz überhaupt kommt oder absagt. Dass er kam, erfreute Akademiedirektor Hahn gestern noch immer: „Das der erste öffentliche Auftritt nach dem Besuch von Kiew in Tutzing erfolgte, das erfüllt uns mit Freude, Dankbarkeit und Stolz“, sagt Hahn hörbar erleichtert im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Es sei eine Bestätigung dieses Formats. Die Sommertagung des Politische Club sei gewissermaßen eine Bürgersprechstunde geworden. Und Scholz wusste, was ihn erwartet, denn als Bürgermeister Hamburgs hatte er schon einmal teilgenommen.

Gut gelaunt: der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse mit Bundeskanzler Olav Scholz. © Peter Kneffel

Hahn spricht von einer „Sternstunde der Demokratie“. Beeindruckt habe ihn die Geduld, mit der Scholz und die anderen prominenten Ehrengäste die Fragen der Tagungsteilnehmer beantwortet hatten. Ihre Teilnahme empfinde er als Wertschätzung der Arbeit der Akademie, so Hahn, „eine Einrichtung, sie seit 75 Jahren für die Stärkung der Demokratie eintritt“. Und es sei wichtig für die Politik, sich in solchen Formaten dem Bürger zu stellen, findet Hahn.

Bereits zwei Tage, nachdem Programm und Teilnehmer feststanden, sei sie Sommertagung ausgebucht gewesen, so Hahn. Und die 220 Plätze im Musiksaal waren an allen drei Tagen voll besetzt.