Positiver Trend auf zwei Rädern

Oft eng: Die Führung von Radfahrern an Baustellen ist ein Problem in Tutzing. © Andrea Jaksch

Tutzing steht besser da als andere Gemeinden: Beim Fahrradklima-Test verbessern sich die Noten zunehmend – diesmal auf 3,79. Die ADFC-Ortsgruppe ist erfreut über den Trend.

Tutzing – Radfahren empfinden in Tutzing ebenso viele als Spaß wie als Stress. Das ist eines der vielen Ergebnisse beim Fahrradklima-Test des ADFC. In der Gesamtbewertung, die sich nach Schulnoten richtet, hat Tutzing mit 3,79 abgeschnitten – also etwas besser als „ausreichend“. Damit kann sich die zweitgrößte Kommune am Starnberger See als Radl-Gemeinde sehen lassen. Im näheren und weiteren Umfeld gibt es zwar für manche Orte vergleichbarer Größe bessere Bewertungen, so beispielsweise für Bad Wiessee (2,94), Planegg (3,39) oder Sauerlach (3,64). Aber viele Orte müssen schlechtere Noten hinnehmen, von Herrsching (3,96), Gilching (4,05) oder Wörthsee (4,16).

Die Auffassungen sind dennoch in Tutzing unterschiedlich. So fühlen sich die einen als Radfahrer akzeptiert, die anderen nicht ernst genommen. Über die Jahre hat sich die Beurteilung des Radfahrens in Tutzing aber, wenn auch nur leicht, verbessert – von 4,1 (2018) über 3,9 (2020) auf nun knapp 3,8. Diesen Trend bezeichnet auch die Tutzinger Ortsgruppe des ADFC als erfreulich. In positiven Einschätzungen und Trendverbesserungen spiegele sich wider, dass in den vergangenen Jahren mehr für den Radverkehr getan worden sei, kommentieren Sonja Bonneß, Martin Held, Dörte Peschke, Claus Piesch und Silvia Stelzer. Diesen Eindruck bestätigen auch mehr als 50 Prozent der 79 Personen, die sich beteiligt haben.

Der Stellenwert des Radfahrens in Tutzing erhielt die Note 3,3 – deutlich besser als im Durchschnitt vergleichbar großer Orte (4,3). Der ADFC sieht darin auch einen Zusammenhang mit einer Zunahme des Fahrradfahrens in Tutzing und damit mehr öffentlicher Beachtung. Einige Aspekte kommen in Tutzing besonders gut weg. Das gilt für die Erreichbarkeit des Ortszentrums und anderer Ziele, auch in Nachbarorten, und für die Möglichkeit zügigen Radfahrens. Viele begrüßen ebenso die Öffnung von Einbahnstraßen fürs Radfahren in Gegenrichtung. In dieser Hinsicht würde sich die ADFC-Ortsgruppe allerdings noch mehr wünschen: Die neue Gesetzesregelung sei in Tutzing noch nicht vollständig umgesetzt, nach der das Öffnen in Gegenrichtung der Normalfall sei und nur in Ausnahmefällen nicht angewandt werden solle.

Zufrieden zeigen sich viele in Tutzing mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, deren Verfügbarkeit 2018 mit 4,4, zwei Jahre später mit 4.2 und 2022 mit 3,8 eingestuft wurde. Schlechtere Noten haben in Tutzing dagegen die Führungen an Baustellen erhalten, an denen Radfahrer oft zum Absteigen und Schieben gezwungen seien – wohl ein Urteil vor dem Hintergrund der Hauptstraßensanierung, wie die ADFC-Ortsgruppe meint. Eher schlecht kommen die Breiten der Radwege und die Ampelschaltungen für Radfahrer weg.

Fürs Sicherheitsgefühl gibt es in Tutzing die mäßige Note 4,4 – nach Auffassung des ADFC ein Hinweis auf erhebliches Verbesserungspotenzial. Die Sicherheit beim Radfahren sei in Tutzing bisher nur auf Einzelstrecken gut, ein Radwege-Gesamtnetz fehle jedoch bisher. Als wichtige Maßnahmen nennt der Club die Radschutzstreifen im Zuge des Umbaus der Hauptstraße, Tempo 30 in Tutzings Mitte, den Ausbau des Rad- und Gehwegs nach Unterzeismering sowie einen Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße in Richtung Weilheim bis zum Beginn des Wegs nach Kampberg.

Über Konflikte von Radfahrern mit Autofahrern kam es nach dem Test in Tutzing häufiger als anderswo zu Klagen. „Radfahren durch Alt und Jung“ dagegen erhielt in Tutzing relativ gute Urteile. Ähnlich verhält es sich bei den Wegweisungen für Radfahrer. „Die Unterschiede zwischen den Orten sind insgesamt enorm, auch in der gleichen Ortsgrößenklasse“, bestätigt der ADFC. Ein Teil der Unterschiede sei auf Rahmenbedingungen zurückzuführen, insbesondere Infrastruktur, aber auch die Topografie.

Positiv sehen die Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe die zunehmende Beschäftigung mit dem Thema Radeln. Dabei mache sich sicherlich auch ein im Tutzinger Gemeinderat eingerichteter Arbeitskreis Mobilität bemerkbar, der sehr aktiv sei. Der ADFC hofft nun auf weitere kontinuierliche Verbesserungen - nicht nur beim Radfahren, sondern auch mit Plätzen, Aufwertungen des öffentlichen Raums, mehr Grün in der Hauptstraße und mehr Ruhemöglichkeiten für diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind.

Lorenz Goslich