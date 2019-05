Umwelttag-Referent fordert Mut zu natürlicher Unordnung

Beim Umwelttag in Feldafing zeigte ein Bienen-Experte, wie sich der Klimawandel auf die Insekten auswirkt. Große und kleine Zuhörer bekamen wichtige Infos vermittelt.

Feldafing –Ungefähr 40 000 Körner sind in dem Glas, das Professor Dr. Bernhard Zimmer zum Umwelttag nach Feldafing mitgebracht hat. „So viele Flugbewegungen brauchen Bienen, um den Nektar für ein einziges Honigglas zu sammeln“, verriet der Bienen-Experte. In einem unterhaltsamen Vortrag zum Thema „Wilde Bienen – wir tun was“ im Rathaus gab der Forstwissenschaftler und Bio-Imker einen Einblick in die faszinierende Welt der Honig- und Wildbienen. Der Vortrag bildete den Abschluss des Umwelttages am Samstag. Umweltreferent Boris Utech (Grüne) und Sibylle Härtl hatten den Tag zusammen mit dem Landratsamt organisiert. Es gab Spiele, einen Flohmarkt und viele Informationen zum Umweltschutz.

Jede der 560 Bienenarten leiste ihren Beitrag zur Bestäubung der Pflanzenwelt, sagte Zimmer in seinem Vortrag. Doch über die Hälfte davon sei bedroht. „Wir brauchen sie alle“, sagte Zimmer. Er warb für mehr Gelassenheit im Garten und den Mut zu etwas mehr natürlicher Unordnung. „Alle essen gerne Honig“, sagte Sibylle Härtl. „Da ist es nur fair, wenn wir eines der wichtigsten Bienennahrungsmittel, den Löwenzahn, blühen lassen.“

Honigbienen sind durch den Klimawandel bedroht

Zimmer zeigte auf, wie der Klimawandel die Honigbiene bedroht. Durch hohe Temperaturen und blühende Pflanzen bis Mitte November animiert, fliegen die Honigbienen wieder aus, beginnen erneut einen Brutzyklus und setzen viel Energie in die Vermehrung. Bei Kälteeinbruch seien die Bienen dann geschwächt und die Überwinterung gelinge nicht.

„Es wird überdeutlich, dass wir neben bienenfreundlichen Gärten auch den Klimaschutz aktiv gestalten müssen“, schlussfolgert Härtl. Jede Person könne im Alltag etwas dazu beitragen, dem Klimawandel die Stirn zu bieten – sei es durch Rad statt Auto fahren oder den Kauf regionaler Lebensmittel.

Informationen über die Bienen gibt es bis 26. Mai auf Schautafeln neben dem Rathaus.