Feuertaufe für Veranstaltungsverein: Weinfest am Samstag

Viele Helfer beim Veranstaltungsverein Tutzing (v.l.): Carola Biller (Schriftführerin), Max Rehberg (Resort-Beisitzer Aufbau), Michael Dölken (Getränke), Leo Zink (Getränke), Florian Girg (Essen), Stefanie Kraus (Essen), Kevin Müller (Versorgung), Ludwig Horn (Vorsitzender), Fabian Lutzke (Technik/Strom), Tobias Wegl (2. Vorsitzender), Tobias Knobloch (Aufbau), Lorenz Lang (Kassier), Korbinian Ludwig (Technik/Strom), Magdalena Leitl (Kuchen) und Erik Neidhardt (Versorgung). Dazu gehört auch Lisa Burdinski (Kuchen). © Veranstaltungsverein Tutzing

In Tutzing hat ein neuer Verein, der Veranstaltungsverein, die Organisation des beliebten Weinfests am See übernommen. Diesen Samstag steht ihm die Feuertaufe bevor.

Tutzing – Wenn an diesem Samstag, 10. Juni, das Tutzinger Weinfest gefeiert wird, steht dahinter ein neuer Verein: der Veranstaltungsverein Tutzing e.V., der Mitte April gegründet wurde. „Immer aufwendigere Planungen und höhere Auflagen für das beliebte Weinfest am See hatten die JM Tutzing zunehmend vor Herausforderungen gestellt, die man nun mit dem neuen Verein gemeinsam angehen möchte. Bereits in diesem Jahr wird das Weinfest vom Veranstaltungsverein organisiert, natürlich aber in enger Zusammenarbeit mit der JM Tutzing, deren Mitglieder zum Teil auch im neuen Verein tätig sind“, teilte der Vorstand mit.

Erster Vorsitzender ist Ludwig Horn, der in den vergangenen Jahren auch nach seiner Zeit als Vorstand der JM die Organisation des Fests mitverantwortet hatte. Während Tobias Wegl den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt, sind Carola Biller als Schriftführerin und Lorenz Lang als Kassier tätig. Detailaufgaben rund um das Weinfest sind in Ressorts wie Getränke, Essen oder auch Aufbau und Logistik aufgeteilt. Der Vorstand setzt auf junge und erfahrene Mitglieder gleichermaßen: „Uns ist es wichtig, dass wir unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre an neue Mitglieder weitergeben können“, sagt Horn. Zentrale Idee des neuen Vereins sei es, auch interessierte Helfer außerhalb der JM in die Organisation des Weinfestes einzubinden. Ludwig Horn: „Auf Grund der positiven Resonanz und Beliebtheit freuen wir uns aber, wenn interessierte Tutzingerinnen und Tutzinger das bestehende Team unterstützen.“

Diesen Samstag muss sich der neue Verein bewähren. Dann findet ab 14 Uhr das Weinfest an der Brahmspromenade statt. Nachmittags gibt es neben Weinen auch Kaffee und Kuchen, dazu spielen ab 14.30 Uhr die „Würmsee Böhmischen“. Abends sorgt die Band „Deschawü“ für Tanz- und Partymusik. Auch für die Kinder ist etwas geboten: Wie im vorigen Jahr soll eine Hüpfburg aufgebaut werden, der Kinderspielplatz ist direkt daneben. Mehr zum Verein und dem Weinfest unter www.weinfest-tutzing.de.