Nach Feuerwehr-Einsatz: Züge zwischen Tutzing und Starnberg fahren wieder - Verzögerungen

Wegen eines rauchenden Regionalzugs rückten Feuerwehrleute und Polizisten am Freitagvormittag zum Bahnhof nach Tutzing aus. © Andrea Jaksch

Wegen eines Feuerwehreinsatzes wurde der Tutzinger Bahnhof am Freitagvormittag zwischenzeitlich gesperrt. Offenbar rauchte es aus einem stehenden Regionalzug, der Richtung Mittenwald fahren sollte. Ab Mittag fuhren die Züge zwischen Tutzing und Starnberg wieder.

Tutzing - „Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes im Raum Tutzing kommt es auf den Strecken München Hauptbahnhof - Weilheim/ Kochel zu Beeinträchtigungen“: Das meldete der DB-Streckenagent am Freitag um 11.30 Uhr. Details folgten 25 Minuten später. „Zwischen Starnberg und Tutzing sind aktuell keine Zugfahrten möglich“, hieß es. Die Bahn stelle Großraumtaxis für den Schienenersatzverkehr bereit. Die Züge aus Richtung Pasing wenden in Starnberg. Grund dafür sei die Reparatur an einem Zug.

Um 12.26 Uhr kam dann die Entwarnung: Die Züge zwischen Starnberg und dem zwischenzeitlich gesperrten Tutzinger Bahnhof verkehrten wieder normal, die Reparatur sei beendet, Fahrgäste müssten allerdings mit Folgeverzögerungen rechnen.

Nach Merkur-Informationen rauchte es aus einer Regionalbahn, die am Bahnhof in Tutzing auf Gleis drei stand und Richtung Mittenwald fahren sollte. Die Züge aus Richtung Garmisch-Partenkirchen wendeten vorzeitig in Weilheim. Aus Richtung Kochel wendeten die Züge vorzeitig in Seeshaupt.