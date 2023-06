Feuerwehr übt am Loch in der Hauptstraße

Feuerwehr macht Baustelle zum Trainingsgelände

Das „Loch von Tutzing“ hat der Tutzinger Feuerwehr Gelegenheit geboten, die Rettung von Verletzten auf Baustellen zu üben.

Tutzing – Wann hat man schon mal die Möglichkeit, an einem Loch zu üben? Die Freiwillige Feuerwehr Tutzing hatte dies durch das bisher ungeklärten Absacken in der Hauptstraße und übte dort für den Ernstfall.

„Ein Baggerfahrer hatte seinen Kollegen übersehen und diesen unter einer Baggerschaufel begraben. Der Maschinenführer wollte sogleich nachsehen, fiel jedoch in die Baugrube die aktuell 4,5 Meter tief ist“, schreibt Kommandant Christoph Knobloch das Szenario der Übung. Die Feuerwehr hatte also zwei Personen zu retten. Während die Puppe unter der Schaufel mit einem Hebekissen befreit werden konnte, mussten andere Helfer in die Tiefe steigen, um zunächst eine Erstversorgung durchführen zu können, so Knobloch. Anschließend wurde die zweite Puppe auf einer Schleifkorbtrage und mithilfe der Drehleiter aus der Baugrube gerettet. „Die Übung zeigt, wie vielseitig die Aufgaben der Feuerwehr sind. An der Übung waren circa 30 Feuerwehrler, zwei Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, der Rüstwagen und der Kommandowagen beteiligt“, so der Kommandant.

Wie lange die Sperrung der Hauptstraße zur Behebung des Schadens dauern wird, ist offen. Vorerst wird Ende der Woche angestrebt – das kann sich aber ändern.