Feuerwehrler parken kostenlos

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Feuewehr (Symbolbild) © ike

Die Tutzinger Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr bekommen spezielle Ausweise, damit sie kostenlos parken können - und schnell im Notfall am Gerätehaus.

Tutzing – Die aktiven Einsatzkräfte der Tutzinger Freiwilligen Feuerwehren sollen Ausweise für kostenloses Parken im Gemeindegebiet erhalten. Das hat der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss des Gemeinderates beschlossen. Allerdings fiel die Entscheidung nicht einstimmig aus.

Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP) ist skeptisch, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht: „Wo fangen wir an, wo hören wir auf?“ Die Abgrenzung sei schwierig. Als ehemaliges Mitglied der Feuerwehr sehe er keinen Grund, mit einem solchen Angebot die Einsatzfähigkeit der Rettungskräfte zu garantieren, die sei ohnehin gesichert. Er fürchtet Missbrauch, wenn Parkausweise in Familie oder Freundeskreis weitergereicht werden. Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste) hat ähnliche Bedenken.

Gemeinde will Aktive mit anderen gleichstellen

Für Bürgermeisterin Marlene Greinwald ist das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrler nicht mit anderen Bevölkerungsgruppen vergleichbar. Die Aktiven der Wehr erfüllten eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und säßen im gleichen Boot wie die Lehrer und Mitarbeiter der Gemeinde, denen Parkraum kostenlos zur Verfügung gestellt werde. Die Rettungskräfte könnten in der Nähe ihrer jeweiligen Aufenthaltsortes Parkplätze nutzen, um im Notfall schnell für einen Einsatz zur Verfügung zu stehen. Geplant sei, von den Kommandanten der Ortswehren jährlich eine Liste mit den Namen der Feuerwehrmitglieder zu bekommen, die regelmäßig an Übungen und Einsätzen teilnehmen.

Unterstützung erhielt die Bürgermeisterin von der Ausschussmehrheit. Claus Piesch (Freie Wähler) pochte darauf, strenge Maßstäbe anzulegen und nur die Aktiven mit den Ausweisen auszustatten. Thomas Parstorfer (CSU) regte an, die Ausweise nicht auf das Kfz-Kennzeichen der aktiven Einsatzkräfte auszustellen, sondern sie zu personalisieren.