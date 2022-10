Fitness im Kustermannpark: Bewegungsparcours für Jung und Alt in Tutzing

Teilen

So wie in der Animation könnte der Bewegungsparcours im Kustermannpark eines Tages aussehen. © Oliver Seitz

Ein Bewegungsparcours für alle Generationen soll im Tutzinger Kustermannpark entstehen. Beschlossen ist das noch nicht, aber eine erste Präsentation ist im Gemeinderat gut angekommen.

Tutzing – Einen Kinderspielplatz, einen Seniorenspielplatz und einen Beachvolleyballplatz gibt es schon im Kustermannpark. Mittendrin, an einer Wegkreuzung, soll nun ein „Bewegungsparcours für alle Generationen“ dazu kommen. Dahinter steckt ein Konzept, das der Sportwissenschaftler Oliver Seitz vor 20 Jahren aus seiner Diplomarbeit entwickelt hat. Ein paar junge Leute aus Tutzing haben es begeistert aufgegriffen. Auf ihre Initiative hin präsentierte Seitz am Dienstag eine denkbare Planung im Gemeinderat. Einen Beschluss gab es noch nicht, doch die meisten Reaktionen waren positiv.

Gerade das angestrebte Gemeinschaftserlebnis kam gut an. Getrennt von anderen wollen die meisten nämlich nicht sein, bekräftigte Seitz gegenüber dem Merkur. Ein reiner Seniorenspielplatz sei deshalb nicht ideal. Die aus mehreren Geräten bestehende Anlage soll alle zur Fitness ermuntern, „alt und jung, dick und dünn, sportlich und unsportlich“, so formulierte er es im Rathaus. „Es wäre schön, wenn sich dort auch die Gemeinderäte ertüchtigen könnten“, witzelte Caroline Krug (ÖDP).

Eine schwebende Plattform gehört auch zu den möglichen Geräten des Bewegungsparcours. © Oliver Seitz

Rund 80 000 Euro soll die Anlage kosten. Seitz verwies auf Fördermittel, vielleicht auch Sponsoren. Claus Piesch (Freie Wähler) hält ein Crowdfunding für möglich, bei dem viele Geldgeber kleinere Spenden einbringen. Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste) regte eine Zusammenarbeit mit dem TSV Tutzing an. Mehrere Ratsmitglieder empfahlen eine Integration in die bestehenden Anlagen.

Noch eine weitere Attraktion ist vorgesehen: Für eine Seilbahn sammeln Einheimische derzeit erfolgreich Geld –etwa bei einem Herbstfest im Garten des Andechser Hofs. So könne sich ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben, meinte Bernd Pfitzner (Grüne). Für ein Outdoor-Trainingsgerät setzt sich auch der Tutzinger Jugendbeirat ein, sagte Jugendreferent Piesch.

Eine fest installierte Slackline dürfte gut ankommen. © Oliver Seitz

Wie das mit dem Bodendenkmal Kustermannpark zu vereinbaren sei, erkundigte sich Stefanie Knittl (SPD). Bürgermeisterin Marlene Greinwald erwiderte: „Ein Park ist ja auch für die Menschen da.“ Den „Förderkreis Kustermann-Villa & -Park“ will sie in die Planung einbeziehen. Mit dem Spielgerätehersteller Play-Parc in Bad Driburg (Nordrhein-Westfalen) habe Seitz schon mehrere Hundert Anlagen installiert. Er will solche Aktivitäten „vom Wald zurück in die Ortschaften“ zurückholen. Dabei erwähnte er auch Trimm-dich-Pfade. Einen solchen gab es früher im Wald auf Tutzings Höhen. Mit der Zeit verfiel er, schließlich wurde er abgebaut. Im Kustermannpark, sagte Seitz, wären die Geräte für die Menschen leicht erreichbar.

Lorenz Goslich