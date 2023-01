Flüchtlingsunterkunft: Zweifel an Belegungszusage

Fast direkte Nachbarn: Auf dem früheren Minigolfplatz in Tutzing (im Vordergrund) könnte eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Sie läge in direkter Nachbarschaft zum Tabaluga-Haus (im Hintergrund). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Diskussion um eine geplante Flüchtlingsunterkunft auf dem früheren Minigolfplatz in Tutzing zieht Kreise. Nach einer Sitzung des Gemeinderats in der vorigen Woche, in der die Entscheidung über die Anlage auf den kommenden Dienstag, 31. Januar, vertagt wurde, hat sich der Geschäftsführer und pädagogische Leiter des Tabaluga-Hauses, Wolfgang Brandstetter, schriftlich an Bürgermeisterin Marlene Greinwald und die Mitglieder des Gemeinderats gewandt.

Tutzing - Brandstetter bezweifelt, dass bei einer langen Laufzeit – die Rede ist von Jahren – die Unterbringung nur von Familien auf dem Minigolplatz durchgehalten werden könne, wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagte. „Auch aus Kindern werden über einen so langen Zeitraum Jugendliche und junge Erwachsene“, fügte er hinzu: „Der Schutz des Tabaluga-Hauses für die Mädchen hat für uns oberste Priorität.“

Die Einrichtung der Tabaluga-Kinder- und Jugendhilfe befindet sich wie der Minigolfplatz an der Seestraße. In der Gemeinderatssitzung hatten Vertreter des Landratsamts über eine Zusage der Regierung von Oberbayern berichtet, dass man nur Familien mit Kindern auf dem Minigolfplatz unterbringen werde, aber keine alleinstehenden Männer. Auf die Frage von Bürgermeisterin Greinwald, ob er auch dann noch Probleme sehen würde, hatte Brandstetter in der Sitzung erklärt: „Mit Familien könnte ich es mir sehr gut dort unten vorstellen.“ Diese Auffassung hat er in dem Brief relativiert.

Unterdessen sind für die Flüchtlingsunterkunft weitere Standortalternativen im Gespräch (wir berichteten). Die Palette der Vorschläge reicht neben dem Minigolfplatz von den Wiesen neben dem Rathaus und unterhalb der evangelischen Kirche über eine Fläche des Klosters bis zu leer stehenden Gebäuden des Verbands Wohnen im Schönmoos in der Nähe des Bahnhofs. Im Gespräch ist auch eine Wiese neben den Kinderhäusern „BRK-Alm“ und Waldorf an der Traubinger Straße, auf der vor Jahren bereits eine Flüchtlingsunterkunft stand. Diese Fläche bezeichnen manche als geeignet, andere – so auch die Vertreter des Landratsamts – halten sie eher für unpassend, weil sie abgelegen und nur über eine recht lange unbeleuchtete Straße ohne Fußweg erreichbar ist.

Lorenz Goslich