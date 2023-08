Förderverein kümmert sich um Minigolf in Tutzing

Neu formierte sich ein Förderverein mit (v.l.) Conny Schuster, Georg Schuster, Judith Gramsall, Michael Wilson und Gert Wilden für den Tutzinger Minigolfplatz. © Andrea Jaksch

Seit dem Wochenende ist der Tutzinger Minigolfplatz wieder bespielbar, wenn auch noch begrenzt. Dass es nach langem Leerstand zu einer Neubelebung kommen würde, war keineswegs immer klar. Nun gibt es einen Förderverein für die Anlage.

Tutzing – „Miteinander geht was“, schwärmte der Tutzinger FDP-Gemeinderat Georg Schuster am Sonntagabend auf der Dachterrasse des Lobster-Gebäudes. Knapp 20 Personen haben dort den Förderverein Minigolf Tutzing e.V. gegründet. Schon am Nachmittag hatte der Minigolfplatz an der Seestraße im Mittelpunkt des Interesses gestanden.

Etwa 50 Personen haben die kleine gemeindeeigene Anlage, die jahrelang leer und nicht mehr in bestem Zustand war, seit April ehrenamtlich hergerichtet, gesäubert, instandgesetzt, über Spenden und Partnerschaften für die Finanzierung gesorgt. Neun Bahnen sind nun wieder bespielbar. Viele kleine und große Leute schlugen am Sonntag bereits sichtlich begeistert die Bälle.

Die Neubelebung des Platzes war keineswegs klar gewesen. Zwar hatten sich schon 2020 Interessenten vorgestellt, die auf eigene Kosten einen „Spielgolf“ gestalten wollten. Dann gab es aber ein Hü und Hott. Der Gemeinderat beschloss eine Ausschreibung der Neuverpachtung, die er bald darauf unter Hinweis auf Reparaturarbeiten und denkbare Klagen von Nachbarn wegen Lärms wieder aufhob. Später wurden andere Hintergründe bekannt: Wegen der millionenschweren Sanierung der Mittelschule benötigt die Gemeinde Geld. Sie untersuchte alle kommunalen Grundstücke auf ihre Verwertungsmöglichkeiten hin, auch den Minigolfplatz.

Neuer Verein hat schon 21 Mitglieder

Dann gab es wieder Neues: Auf dem Minigolfplatz sollte eine Flüchtlingsanlage entstehen. Folge war eine Protestwelle. Das Landratsamt machte Druck, aber die Gemeinderäte widerstanden unter dem Eindruck der Kritik. In dieser Phase stellten die Missions-Benediktinerinnen eine Fläche für die Flüchtlinge zur Verfügung.

Im Tutzinger Gemeinderat formierte sich gleichzeitig auf Antrag von Ludwig Horn (CSU) eine Initiative zur Erhaltung des Minigolfplatzes. Das Gremium gründete hierfür einen Arbeitskreis, der Hauptausschuss beschloss die Verpachtung des Areals für fünf Jahre – kostenlos, wie am Sonntag zu erfahren war. Für den neuen Verein hatten bereits am Sonntagnachmittag 21 Personen per Unterschrift ihre Mitgliedschaft angekündigt.

Der per Blockwahl bestimmte neue Vorstand besteht aus Michael Wilson (1. Vorsitzender), Georg Schuster (2. Vorsitzender), Judith Gramsall (Schriftführerin) und Conny Schuster (Schatzmeisterin). Beisitzer wurden Gert Wilden sowie Ruth und Nikolaus von Mitschke-Collande, Kassenprüfer Angela Roth und Rolf Bäck. Als Jahresbeitrag wurden 30 Euro für Erwachsene und 50 Euro für Familien beschlossen. Finanzielle Stabilität gilt als wichtig, denn viel ist noch zu tun. Laut Schuster stehen derzeit 16 000 Euro Einnahmen 5000 Euro Ausgaben gegenüber.

Nicht nur im Freizeitgelände an der Tutzinger Seestraße betrachten viele die Anlage als Bereicherung. Es ist auch der einzige Außenminigolfplatz am Westufer des Starnberger Sees. Viel los war am Sonntag schon im kleinen dazu gehörigen Biergarten. Passanten zeigten sich angetan. Judith Gramsall sorgte mit einem Foodtruck, den sie eigens angeschafft hat, für Speisen und Getränke. Die Tutzingerin will den Betrieb vom Verein pachten. Das müsse noch geprüft werden, erklärte Bürgermeisterin Marlene Greinwald am Sonntagabend. Georg Schuster meinte dagegen, der Hauptausschuss habe dies bereits vorgesehen. Er bedankte sich bei der Gemeinde dafür, dass sie den Platz zur Verfügung gestellt hat, und beim Tutzinger Verschönerungsverein für Unterstützung bei der Kassenführung. Am 26. August ist ein Sommerfest geplant, auch als Dank an die vielen Spender und Helfer. (nz)