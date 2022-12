„Fuck u church“: Knallroter Hass an Tutzinger Christuskirche - Polizei ermittelt

Von: Tobias Gmach

Wüste Beschimpfung: Der Schriftzug prangt an der Wand der evangelischen Christuskirche in Tutzing neben dem Eingang – dort wo die alten Glocken zur Zierde stehen. © Kirche

Eine Wand der evangelischen Tutzinger Christuskirche wurde von Unbekannten mit den Schriftzügen „Fuck u church“ und „Satan“ besprüht. Die Polizei hat erste Hinweise bekommen und ermittelt.

Tutzing – Die knallrote Farbe ist hartnäckig: Frank Andrae, Mesner der evangelischen Christuskirche in Tutzing, war Ende der Woche damit beschäftigt, wie man einen unschönen Schriftzug nahe des Kircheneingangs wieder wegkriegt. In der Nacht auf Donnerstag sprühten bisher Unbekannte unter anderem die englische Beschimpfung „Fuck u church!“ an eine Wand – dort wo die alten Glocken zur Zierde stehen. Das Wort daneben soll wohl „Satan“ heißen.

Die Verantwortlichen der Kirche erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Starnberger Polizei. Sie schätzen den Schaden auf circa 500 Euro und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Frau wandte sich laut Kommissar Oliver Jauch bereits an die Beamten, weil ihr auch beschmierte Verkehrsschilder, -spiegel und Verteilerkästen aufgefallen waren. Es handle sich um dieselbe Handschrift, vermutet die Frau. Eine ähnliche Handschrift war auch Mesner Andrae auf einem Stoppschild nahe der Kirche aufgefallen.

Die Polizei gleiche die verschiedenen Schmierereien in Tutzing miteinander ab, erklärt Jauch. Weitere Hinweise nimmt sie unter (0 81 51) 36 40 entgegen.

