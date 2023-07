Geballte Vereinskräfte zahlen sich aus

Ehrenzeichen für lange Jahre an der Spitze der Traubinger Gemeinschaft: die heutige Vorsitzende Gabriele Lemke mit Peter Stich und Vitus Schlechtleitner sowie Bürgermeisterin Marlene Greinwald (v.l.). © Andrea Jaksch

Was ein Verein allein nicht schafft, klappt im Zusammenwirken vieler: Die Traubinger Gemeinschaft, die am Samstagabend ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, belegt das immer wieder.

Traubing – Pfarrer Leander Mikschl wählte das Gleichnis vom Sämann beim Jubiläumsgottesdienst für die Traubinger Gemeinschaft in der Kirche Mariae Geburt: Manches fressen die Vögel, anderes vertrocknet, aber manches bringt reichhaltige Frucht für lange Zeit. Ob es klappen würde, war bei der Dachorganisation der Traubinger Vereine nicht von vornherein klar – aber in den 20 Jahren seit der Gründung ist die Saat reichhaltig aufgegangen, da waren sich bei der Feier am Samstag alle einig.

Der Grundgedanke: Ein Verein allein kann große Festveranstaltungen nicht mehr organisieren. Vom Mitgliederschwund sind auch Traubings Vereine betroffen, hinzukommen immer höhere bürokratische Auflagen, beklagten mehrere Vereinsvorsitzende. Aber über die Gemeinschaft schaffen sie es: Fußballclub Traubing, Förderverein Kindergarten St. Maria, Förderverein Grundschule, Freiwillige Feuerwehr, JM Freizeitclub/Ortsverband Traubing, Musik- und Kulturverein, Schützengesellschaft Altschützen, Schützengesellschaft Edelweiß, Seniorenclub sowie der Veteranen- und Soldatenverein sind dabei. Mitglieder der Traubinger Gemeinschaft sind nur die zehn Vereine.

Aber was für ein Potenzial dahintersteckt, zeigt sich an der Summe von mehr als 1200 Mitgliedern. Bei großen Veranstaltungen packen viele mit an – das hat sich 2022 beim Maibaum-Aufstellen ebenso gezeigt wie bei Christkindlmärkten, Faschingsveranstaltungen oder 2016 und 2017 beim Bachfest. Die Traubinger Gemeinschaft ist rechtlich gesehen ein sogenannter Vereinsverband. Die Haftung beschränkt sich aufs Vereinsvermögen – keine Privatperson und kein Verein hat ein Haftungsrisiko. Die Vereine zahlen keine Mitgliedsbeiträge, die Gemeinschaft erwirtschaftet Einnahmen über Festveranstaltungen. Auf Gemeinnützigkeit wurde verzichtet, weil dies nur eingeschränkten Vereinszweck zugelassen hätte.

Ehrung für langjährige Vorsitzende

Dieser Zusammenhalt, von dem sich auch Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald beeindruckt zeigte, hat sich oft bewährt, wie die Vorsitzende Gabi Lemke sagte. Das jüngste Beispiel lieferte die Jubiläumsfeier: Die Traubinger Gemeinschaft hat ein Zelt angeschafft, das künftig alle Mitgliedsvereine kostenlos nutzen können. Wie gut alles funktioniert, hängt nicht zuletzt mit viel personeller Kontinuität zusammen. Erich Gahr war von 2002 bis 2005 der erste an der Spitze mit Stellvertreter Peter Stich. Dann folgte eine lange Ära mit Stich als Vorsitzendem und Vitus Schlechtleitner als Stellvertreter. Seit 2021 sind Gabi Lemke Vorsitzende und Alexander Bartsch Stellvertreter, weitere Vorstandsmitglieder sind Renate Adamietz und Marcus Grätz. Bei der Feier überreichte die Vorsitzende ihrem Vorgänger Peter Stich und Vitus Schlechtleitner für ihre langjährigen Verdienste das Vereinsehrenzeichen.

Die Idee für die Ballung der Vereinskräfte hatte Peter Scheifele, als die 1000-Jahr-Feier in Traubing für 2005 anstand. Scheifele, von Beruf Stadtdirektor in München, war damals schon, wie heute, der Vorsitzende des Traubinger Feuerwehrvereins. Er hat die Satzung ausgearbeitet, mit dem Amtsgericht und dem Finanzamt alles geklärt und das Logo in Rautenform entworfen. Von der Idee der Dachorganisation zeigte er sich am Samstag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur nach wie vor überzeugt. Dennoch sind solche Konstruktionen selten. Ähnliches gibt es in München-Pasing oder im Nachbarort Machtlfing. Die Dorfgemeinschaft Machtlfing ist nach Traubinger Vorbild entstanden. Scheifele hat auch für sie die Satzung ausgearbeitet.

Von Lorenz Goslich