Gemeinde als Wohnungsbauherrin?

Teilen

Noch eine andere Baustelle: Die geplanten neuen sozialen Wohnbauten zwischen Schönmoosweg und Bräuhausstraße in Tutzing werden wahrscheinlich später errichtet werden als ursprünglich geplant. © dagmar rutt

Bis zu 15 Wohneinheiten sind auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Kampberg denkbar. Für die Gemeinde ist das Areal eine Möglichkeit, in den kommunalen Wohnungsbau einzusteigen.

Kampberg – Die Gemeinde Tutzing will ein ihr gehörendes Grundstück im Ortsteil Kampberg eventuell für kommunalen Wohnungsbau nutzen. Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, die Angelegenheit zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie an den Bau- und Ortsplanungsausschuss zu verweisen. Den Antrag dafür hatten die Grünen gestellt.

Wie ihr Fraktionsmitglied Michael Ehgartner sagte, war das betreffende Grundstück am Rosenweg 13 schon mehrmals Thema in nicht öffentlichen Sitzungen; diesmal sei darüber erstmals in einer öffentlichen Sitzung diskutiert worden. Auch auf Förderprogramme für solche Vorhaben verweisen die Grünen. „Das ist eines der wenigen werthaltigen Grundstücke, die wir noch haben“, sagte Stefan Feldhütter (Freie Wähler).

Nach Angaben von Bürgermeisterin Marlene Greinwald hat die Gemeinde Tutzing das Areal bisher als Obdachlosenunterkunft genutzt, außerdem seien zwei Wohnungen vermietet gewesen. Den Altbestand bezeichnen die Grünen in ihrem Antrag als abbruchreif. Für neue Nutzungen soll es schon diverse Anfragen und Anträge gegeben haben. Inzwischen sind nach Angaben der Bürgermeisterin alle Mieter ausgezogen. Als erhaltenswert gilt laut Greinwald eine alte Eiche auf der Fläche.

Über die Größe einer Neubebauung gibt es unterschiedliche Angaben. Eine von einer Bürgerinitiative erstellte Konzeptstudie für eine Bebauung mit 15 Wohneinheiten soll der Gemeinde bereits vorliegen, wie die Grünen in ihrem Antrag berichten. Nach Angaben der Rathauschefin hält der für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Starnberg zuständige Verband Wohnen, dessen Vorsitzende sie ist, bei einer dreigeschossigen Bebauung zwölf Wohnungen für möglich, bei einer zweigeschossigen Bebauung acht Wohnungen. Nach Auffassung des Verbands sei das Grundstück aber für seine Zwecke verhältnismäßig klein, auch wegen des dort befindlichen Baums.

Die eher abweisende Haltung des Verbands gebe ihm zu denken, sagte Feldhütter. Ehgartner sprach sich für eine Prüfung aus, ob die Kommune es schaffen könne, das Grundstück selbst zu bebauen. Feldhütter bezweifelte, dass die Gemeinde der ideale Bauherr sei. Die Gemeinde könne das Grundstück an jemand verkaufen, der es sozial orientiert bebaue. Für eine Lösung mit einem externen Investor sprachen sich auch Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste), Dr. Joachim Weber-Guskar und Georg Schuster (FDP) aus. Dr. Ernst Lindl (CSU) wandte ein, ein Externer werde mit einem höher verzinslichen Darlehen arbeiten müssen als eine Kommune. Ins Gespräch gebracht wurden ein genossenschaftliches Modell (Behrens-Ramberg) und ein Einheimischenmodell (Christine Nimbach, fraktionslos). Ludwig Horn (CSU) plädierte für eine ergebnisoffene Vorgehensweise.

Eine Machbarkeitsstudie könne die Gemeindeverwaltung selbst nicht anfertigen, sagte die Bürgermeisterin zum weiteren Vorgehen. Hierfür müsse man ein Büro beauftragen. „Um einen Bebauungsplan kommen wir nicht herum“, sagte Gemeinde-Geschäftsleiteer Markus Grätz. In der Umgebung sei alles sehr niedrig bebaut.

Neubebauung im Schönmoos verschoben

Die geplanten neuen sozialen Wohnbauten zwischen Schönmoosweg und Bräuhausstraße in Tutzing werden wahrscheinlich später errichtet werden als ursprünglich geplant. Das berichten die Grünen im Tutzinger Gemeinderat in Zusammenhang mit ihrem Antrag für kommunalen Wohnungsbau. Der Verband Wohnen will seine bestehende Anlage im Viertel Schönmoos, in der leeren, sogenannten Sudetendeutschen Siedlung (Bild), wie berichtet durch drei Baukörper mit 71 Wohnungen ersetzen und damit in Tutzing innerhalb kurzer Zeit nach den Neubauten am Kallerbach eine zweite Anlage dieser Größenordnung errichten.



Die Verschiebung ist für die Grünen ein weiterer Beleg dafür, dass Baupläne zunehmend ins Stocken gerieten. Gestiegene Baupreise und das geänderte Zinsumfeld hätten auch in dieser Gemeinde dafür gesorgt, dass bereits genehmigte Vorhaben vorerst nicht umgesetzt würden. Zwar gebe es in Tutzing dank der Ambulanten Krankenpflege und des Unternehmens Verla Pharm aktuell Bemühungen im Bereich Wohnen für Mitarbeitende, doch der übrige private Wohnungsbau scheine ins Stocken gekommen zu sein. Bereits abgeschlossene Neubauprojekte würden, wenn sie nicht in den freien Verkauf gingen, zuletzt mit Mieten bis zu 28 Euro je Quadratmeter angeboten. Den kommunalen Wohnungsbau sehen die Grünen als Chance für die Gemeinde, antizyklisch zu handeln und damit die lokale Bauwirtschaft in der Rezession zu stützen. Die Gemeinde könne den Wohnraum zu ihren Konditionen an einen von ihr bestimmten Personenkreis vergeben. Die Vermietung führe zu Einnahmen, die stetig seien und nicht mit dem Auf und Ab der Konjunktur schwankten.

Lorenz Goslich