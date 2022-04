Gemeinschaftliches Arbeiten mit Bergblick: Neues Co-Working-Haus in Tutzing

Vermieten ihr Co-Working-Haus in Tutzing tages- und monatsweise an Selbstständige, Berater und Gestalter: die jungen Unternehmer Cara Kintscher und Miguel Messner.

Geschäftsmodell

Von Laura Forster schließen

Symbiotisches, ausgewogenes und gemeinschaftliches Arbeiten: Das soll im „Ecoality“ in Tutzing möglich sein. Seit April vermieten Miguel Messner und Cara Kintscher Arbeitsplätze und Büros in ihrem Co-Working-Haus. Der Austausch spielt für die beiden eine wichtige Rolle.

Tutzing – Ein mehrere Meter langer Holztisch bietet Platz zum Arbeiten, eine senffarbene Samtcouch dient zum Entspannen, ein separater Raum steht bereit für Meetings, und eine vollausgestattete Küche lädt zum Kaffeetrinken bei einem netten Gespräch ein. Seit Anfang April bieten Miguel Messner und Cara Kintscher Unternehmern, Selbstständigen, Beratern und Gestaltern die Möglichkeit einer neuen Arbeitsform. In ihrem Co-Working-Haus in Tutzing können sich Nutzer einmieten – tages- oder monatsweise. „Wir wollen nicht nur einen Arbeitsplatz bieten, sondern gewinnbringende Symbiosen, vielfältige Perspektiven und einen bereichernden Wissensaustausch“, sagt Messner.

Vor vier Jahren hat der 27-Jährige eine Personalberatungsfirma gegründet, die er heute zusammen mit Cara Kintscher führt. „Wir haben ein Büro für uns und unsere drei Mitarbeiter gesucht“, sagt Kintscher. Im vergangenen Jahr sind die beiden auf das Objekt am Starnberger See aufmerksam geworden. „Wir haben uns sofort verliebt. Das Haus ist nur drei Minuten vom See und zwei Minuten vom Wald entfernt.“ Für ihre eigene Firma seien die 270 Quadratmeter jedoch zu groß. Schnell kam die Idee eines Co-Working-Spaces auf. „Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir Symbiotisches, Ausgewogenes und Gemeinschaftliches auch anderen anbieten können“, sagt Messner. Den Entwurf stellten sie dem Hauseigentümer vor, der sich begeistert zeigte.

Psychologin und Personalberater machen gemeinsame Sache

Die Idee eines „Grow-Working-Spaces“, wie die beiden es nennen, schwirrte schon länger in den Köpfen der Psychologin und des Personalberaters umher. „Nun hatten wir die perfekte Gelegenheit, sie umzusetzen und haben Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Messner. Das „Ecoality“ soll eine Mischung aus Arbeit, Gemütlichkeit und Sozialem vermitteln – das Haus soll ein Ort der Begegnung werden. „Viele Co-Working-Spaces sind bessere Cafés“, sagt Messner.

Vor allem der Wissensaustausch untereinander ist den beiden Gründern wichtig. „Wir planen zwei Events pro Monat mit verschiedenen Coaches, die als Unternehmer Erfahrung haben“, sagt die 25-jährige Kintscher. Außerdem wollen die beiden Networking-Veranstaltungen wie einen Unternehmer-Stammtisch anbieten.

Während im Obergeschoss einzelne Arbeitsplätze angeboten werden, vermieten Messner und Kintscher im Untergeschoss auch ganze Büroräume. Das Co-Working-Haus ist mit Wlan, einem Meetingraum, Whiteboards, einer Küche und barrierefreien Toiletten mit Duschen ausgestattet. „Man kann hier herkommen, wenn einem im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt, aber auch einen festen Firmensitz anmelden“, sagt Messner. Einen Tagespass gibt es ab 34 Euro, der Business-Monatsbeitrag kostet 349 Euro.

Ein paar Nutzer haben sich bereits im „Ecoality“ in Tutzing eingemietet – darunter Unternehmensberater, ITler und Filmemacher. „Bisher haben wir nur positives Feedback bekommen“, sagt Messner. Mehr Infos zum Co-Working-Haus gibt es unter www.ecoality.de.