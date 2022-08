Tutzing will Schilder-Wildwuchs eindämmen

Tutzing von oben: Wenn die Hauptstraße fertig saniert ist, will das Rathaus den Gewerbeschilderwald abbauen. © Lorenz Goslich

Ein Gewerbeleitsystem soll Interessierte zu Tutzinger Firmen führen. Die zentral angebrachten Tafeln, auf denen mehrere Unternehmen auf sich hinweisen können, sollen den bisherigen Schilderwald ersetzen.

Tutzing – Ein sogenanntes Gewerbeleitsystem soll in Tutzing künftig mehr als bisher zu Geschäften und Firmen führen. Den Anfang gemacht hat schon vor einiger Zeit eine Hinweistafel mit mehreren Schildern an der Hallberger Allee. Weitere Tafeln dieser Art sollen nun an anderen Stellen des Ortes folgen. Die Gemeinde will auf diese Weise den Wildwuchs der Beschilderungen eindämmen und eine Vereinheitlichung erreichen.

Vorgeschlagen hatte dies die Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG). Mit dem Projekt befasst sich schon seit einiger Zeit der Arbeitskreis Mobilität des Gemeinderats. Flora Weichmann (Grüne), die ihm angehört, zeigte sich im Verkehrsausschuss des Gemeinderats kürzlich mit dem Start an der Hallberger Allee zufrieden. Wie in diesem Fall will die Gemeinde die Kosten für weitere Gestelle und für ihre Einrichtung übernehmen. Die Tafel an der Hallberger Allee stammt von einem Unternehmen in Baden-Württemberg, der Firma Schilder Wellmann in Kupferzell-Mangoldsall. Als vorgesehene weitere Standorte für derartige Beschilderungen sind schon vor einiger Zeit die Bräuhausstraße, Kirchenstraße/Oskar-Schüler-Straße, Bahnhofstraße, Greinwaldstraße und Marienstraße genannt worden.

Die Gewerbetreibenden können Hinweisschilder mit ihren Bezeichnungen anbringen lassen. Für Reinigung und Wartung müssen sie im Jahr 48 Euro bezahlen. Ihr Interesse an einer Mitwirkung können sie per E-Mail an die Adresse mobil-in-tutzing@online.de melden.

Auf der Tafel an der Hallberger Allee sind nicht alle in diesem Bereich ansässigen Gewerbetreibenden verzeichnet. Die Anlage bietet aber Platz für weitere Schilder. Der Arbeitskreis Mobilität will zu gegebener Zeit nachhaken.

Im nächsten Schritt soll die Anfertigung und Aufstellung der Schilder folgen. Schließlich ist ein Aufruf an die Gewerbetreibenden geplant, ihre älteren Hinweis- und Werbeschilder zu entfernen. „Nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt werden die Schilder auf öffentlichem Grund nicht mehr geduldet“, bekräftigte Bürgermeisterin Marlene Greinwald. Ausdrücklich erwähnte sie dabei auch Tafeln vor Läden auf Gehwegen, die nicht selten den Durchgang teils versperrten. Manche Schilder seien auch längst veraltet, so am Seeufer in der Nähe des Dampferstegs. Die gesamte Thematik der Beschilderungen will die Bürgermeisterin mit der ATG besprechen. Bei der Vorstellung des Konzepts vor einiger Zeit wurde betont, dass die Beschilderung nicht als Werbung, sondern als Information gedacht sei und dass Werbeaufschriften deshalb auf den Anlagen nichts zu suchen hätten. Die Aufschriften werden aus diesem Grund einheitlich in einer Schrift gehalten und alphabetisch angeordnet.

Lorenz Goslich