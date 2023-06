Sicherheit vor Dieben: Gravier-Aktion der Polizei am Starnberger See

Von: Laura Forster

Eine Nummer, die gegen Diebstahl schützen soll, haben die Polizisten (v.l.) Sandra Lang, Mike Kornstedt und Matthias Janousch kostenlos auf Bootsmotoren graviert – so wie etwa bei Felix Haas aus Bernried. © andrea jaksch

Mit einer Gravier-Aktion beim Deutschen Touring Yacht Club will die Polizei am Starnberger See für Sicherheit sorgen.

Tutzing – Es war ein voller Erfolg, sowohl für Bootsbesitzer am Starnberger See, die Wasserschutzpolizei als auch den Deutschen Touring Yacht Club (DTYC) in Tutzing. Zusammen mit der Pantaenius Yachtversicherungen und dem DTYC haben drei Beamte der Polizeiinspektion Starnberg am Samstag von 10 bis 14 Uhr insgesamt 42 Bootsmotoren und sonstige nautische Gegenstände kostenlos mit Individualnummer graviert.

Der Grund für diese Präventionsmaßnahme: Laut Polizei hat die Anzahl an Diebstahlsdelikten von und an Sportbooten am Starnberger See deutlich zugenommen. In der Vergangenheit ereigneten sich bereits Diebstahlserien von Außenbordern, bei denen ausschließlich nicht gravierte Motoren gestohlen wurden. „Wir sind glaube ich der einzige Club, bei dem noch nicht eingebrochen wurde. Der Hausmeister wohnt hier direkt auf dem Gelände“, sagt Thilo Durach vom DTYC. „Doch Diebstahl ist am See wirklich ein Problem. Um an den Motor zu kommen, sägen die Täter manchmal ganze Teile vom Boot weg.“

Die Hersteller von Außenbordmotoren sind in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, die Motornummer lediglich aufzukleben, was einfach zu entfernen oder zu fälschen ist, heißt es von Seiten der Polizei. Genau deshalb sei die Aktion so wichtig. „Es waren nicht nur Mitglieder vom DTYC da, viele Bootsbesitzer sind übers Wasser gekommen, andere haben den Motor per Auto gebracht“, sagt Durach.