Großübung am Samstag mitten in Tutzing

Feuewehr (Symbolbild) © ike

Mehrere Feuerwehren üben am Samstag in Tutzing für den Ernstfall. Es kann mitten im Ort zu Rauchentwicklungen kommen.

Tutzing – Die Freiwillige Feuerwehr Tutzing hält mit Wehren aus der Umgebung am kommenden Samstag, 15. April, von 10 bis gegen 12 Uhr eine Großübung in Tutzing ab. „Im Bereich der Schlesischen-, Niederebersdorfer-, Pommern-, Sudetendeutschen- und Bräuhausstraße kommt es deshalb im genannten Zeitraum zu Behinderungen und Einschränkungen durch Feuerwehrfahrzeuge“, erklärt Kommandant Christoph Knobloch.

„Um ausreichend Platz für die Übung zu haben, werden im genannten Bereich Halteverbote aufgestellt. Im Rahmen der Übung kommt es weiterhin zu einer Rauchentwicklung durch Kunstnebel, der für die Bevölkerung unbedenklich ist.“

Beteiligt an der Übung sind neben den Wehren aus Tutzing und Traubing auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Pöcking, Maising und Feldafing. Interessierte Bürgerinnen und Bürger könnten als Zaungäste der Übung gerne beiwohnen, so der Kommandant, um so einen Eindruck von der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu erhalten. Und weiter erklärt er: „Wir bitten die Bevölkerung und insbesondere die Nachbarn um Verständnis für die Einschränkungen.“