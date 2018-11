Gspenstermacher: Schön schiach und greislich

Die Heimatbühne Tutzing brilliert mir ihrem „Gspenstermacher“. Bei der Premiere spielte dann - scheinbar - auch noch das Bühnenlicht gruslig mit.

Tutzing – Gäbe es einen Oscar für Laienbühnen, Tutzing hätte die Auszeichnung für den Schwank „Gspenstermacher“ verdient. Schon das Stück ist spitze. Verfasst wurde es vom Autor, Schauspieler und Sänger Ralph Wallner, Sieger des Dramenwettbewerbs „Schreib’s auf Bairisch“. Wallner liebt das Volkstheater, weil das Bairische so viele wunderbare Ausdrücke hat, die „einfach auf die Bühne gehören“, wie er selbst sagt. So wird auch in dem Stück, mit dem die Tutzinger Heimatbühne Premiere feierte, auf Teufel komm raus gezetert und gewettert und gezittert und gebibbert. Schließlich schleichen genug Geister auf der Bühne rum, und das so schiach und greislich, dass es bei der Premiere gleich die Sicherung aus dem Kasten haute.

Das Bühnenlicht in der in die Jahre gekommenen Turnhalle der Klosterschwestern knallte mitten im zweiten Akt durch. Aus war’s, dunkel ist es geworden. Während die Techniker rumbosselten, arbeiteten die beiden wunderbaren Totengräber Schippe und Schaufe auf der Bühne an ihrer Totenprämie. Wie sie nämlich erfuhren, wurden sie ab sofort nur noch pro Begräbnis bezahlt. Mehr Tote heißt also: mehr Geld.

Quintessenz: Gespenster sind menschlicher als man meint. Das Premierenpublikum war begeistert. Das lag natürlich an den traumhaften Schauspielern, die mit Regisseur und Bühnenbildner Hubert Heirler seit Anfang September geprobt hatten. Sie haben ihre Figuren bis in die letzte Körperfaser verinnerlicht. Für die Darsteller des jungen Traumpaars Lena und Leo, die im richtigen Leben auch ein Paar sind, waren die Proben, die zum Teil in ihrem Wohnort Kempten stattfanden, eine ganz neue Erfahrung. Marlene Bartl und David Kirchner sind zum ersten Mal dabei und somit die Hoffnungsträger des seit Jahrzehnten eingespielten Ensembles. Martin Paukner gibt den Schippe mit zwinkernden Grimassen und Ticks, Florian Müller als Schaufe kann schlottern wie Espenlaub. Claudia Schiffner, die die Moorwirtin so selbstverständlich gemein derb spielt, fehlt es an nichts. Bleiben noch die ratlos dreinblickende Michaela Heidler als Rosa Moderer und das neue Gesicht Rosemarie Melcher, die die geheimnisvoll orakelnde Philomena mit enormer Souveränität spielt. Anschauen!

Gspenstermacher

ist noch am kommenden Freitag und Samstag um 19 Uhr, Sonntag 16 Uhr zu sehen.

Von Astrid Amelungse-Kurth