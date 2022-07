Schilder müssen weg, Gericht empfiehlt: Parken ermöglichen

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Doppelter Grund für Ärger: Zwei Steinquader und der Hinweis auf absolutes Halteverbot haben der Ärztin Dr. Elke Kirchinger die Patienten-Parkplätze vor ihrer Praxis an der Schulstraße in Traubing geraubt. © mül

Mi einem vertrackten Fall hatte es das Verwaltungsgericht München in Traubing zu tun. Ergebnis: Die Gemeinde muss Halteverbotsschilder entfernen.



Traubing – „Schreiben’S, es ist eine vertrackte Sach’“, meinte in einer Verhandlungspause Dr. Dietmar Wolff schmunzelnd an den Merkur-Berichterstatter gerichtet. Der Vorsitzende Richter der 23. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts München hatte nach einem schweißtreibenden Tag mit fünf Augenscheinterminen seit 9 Uhr in der Früh seinen Humor auch bei der letzten Verhandlung im Tutzinger Ortsteil Traubing noch nicht verloren.

Mit einer salomonischen Entscheidung nahmen er und seine jeweils zwei Berufs- und ehrenamtlichen Richter Zündstoff aus dem Konflikt. Bis zum 15. Oktober haben die streitenden Parteien die Möglichkeit, die bei der Verhandlung vor Ort nicht zu klärenden Fragen aufzuhellen und dem Gericht mitzuteilen.

Streitpunkt ist das von der Gemeinde erlassene allgemeine Halteverbot an der Zufahrt zur Grundschule in Traubing mit der Begründung Feuerwehranfahrtszone. Betroffen von dieser im Juli 2020 durch die Aufstellung entsprechender Verkehrsschilder zementierten Entscheidung ist Dr. Elke Kirchinger, Betreiberin der internistischen Praxis in Traubing. Mit der verkehrsrechtlichen Anordnung hatte die Gemeinde der Ärztin die Parkerlaubnis vor ihrem Praxiseingang an der sogenannten Schulstraße entzogen. Ein halbes Jahr später hatte Kirchinger Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Die postalische Adresse des Kirchinger-Anwesens lautet Traubinger Straße 7. Der Zugang zu dem Grundstück von dort aus ist aber nur über eine schmale und steile Treppe möglich, die etwa fünf Höhenmeter überwindet. Weiter geht es durch den ansteigenden Garten. Für Gehbehinderte ein unüberwindbares Hindernis. Aber auch Anlieferer haben damit ein Problem – zum Beispiel die Versorger mit Heizöl, Anlieferer von Brennholz oder Gerüstbauer. Der Zugang von der Schulstraße indessen ist behindertengerecht und auch für die Versorger leichter zu bewältigen. Wenn das absolute Halteverbot nicht wäre.

Nachträglich argwöhnt die Klägerin auch noch Schikane seitens der Gemeinde. Denn kurz nach Bekanntwerden des Gerichtstermins sei das bis Bankett mit Grenzsteinen und massiven Steinquadern abgeriegelt und mit Magerrasen eingesät worden. Der Anwalt der Gemeinde widersprach der Klägerin. Die Maßnahme sei schon geraume Zeit vorher geplant gewesen. Aber wegen der Eigentumsverhältnisse – die Fläche der Anfahrtszone zur Grundschule gehört dem Bistum Augsburg – sei die Umsetzung erst später möglich geworden.

Der Richter sah es als offensichtlich, dass durch die von der Gemeinde kurzfristig getroffenen Maßnahmen ein Konflikt aufgebaut worden sei. Die Halteverbotsschilder seien eine überflüssige Anordnung und deshalb zu entfernen. Denn der bauliche Umbau an der Straße mache ein Parken von sich aus unmöglich. Im öffentlichen Interesse sei allerdings die Schaffung von ein bis zwei Parkplätzen vor der Praxis. Verwundert zeigte sich Richter Wolff, dass die Befestigung des Banketts nur eines Verwaltungsakts im Tutzinger Rathaus bedurft habe, für die Wiederanlegung von Parkraum für die Praxis mit Hinweis auf die Eigentumsverhältnisse aber die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich sei.

Seinen Beschluss verband das Gericht mit der Anweisung an die Verwaltung, dem Gemeinderat ein positives Votum für die Schaffung des Praxisparkplatzes vorzugeben. Die Klägerseite solle sich das Einverständnis des Bistums für eine Verpachtung des Parkplatzes einholen.