Hauptstraße im Tutzinger Zentrum ab Montag gesperrt

Nächster Bauabschnitt

Der nächste Bauabschnitt der Tutzinger Hauptstraße steht an. Die Arbeiten beginnen auf Höhe Schloss- und Traubinger Straße, bis Jahresende gilt eine Umleitung.

Tutzing – Der nächste Bauabschnitt an der Tutzinger Hauptstraße beginnt am kommenden Montag, 17. Juli – und bringt eine Vollsperrung mit sich. Wie der Abwasserverband Starnberger See am Freitag mitteilte, bleibt die Vollsperrung mit Umleitung über Bahnhofstraße, Kirchenstraße und Oskar-Schüler-Straße bis Ende des Jahres bestehen. Autofahrer müssen aufpassen: Um den Verkehr besser fließen zu lassen, wird an der Einmündung der Kirchen- in die Bahnhofstraße eine abknickende Vorfahrtsstraße ausgewiesen, also hat der Verkehr auf der Umleitung Vorfahrt vor dem Verkehr vom und zum Bahnhof. Um den Schulweg entlang der Bahnhofstraße sicherer zu gestalten, werde zudem zwischen Hauptstraße und Krankenhaus eine Bedarfsampel errichtet.

Die erste Baustelle befindet sich an der Kreuzung Haupt-/Schloss- und Traubinger Straße. Dort muss bis in rund fünf Meter Tiefe aufgebraben werden, damit ein neuer Niederschlagswasserkanal gebaut werden kann. Der ist nötig, um das Regenwasser über die Schlossstraße in den See ableiten zu können. In der Schlossstraße liegen die nötigen Rohre schon seit 2020. Für diese Baustelle hat der Abwasserverband laut Mitteilung sechs Wochen kalkuliert. „Die Schlossstraße sowie die Bootslände sind über die Monsignore-Schmid-Straße sowie die Marienstraße erreichbar. Fußläufig kann der Baustellenbereich an der Hauptstraße umgangen werden. Je nach Baufortschritt kann es jedoch zu einer wechselnden Verkehrsführung kommen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kurzfristig kommt noch eine weitere Baustelle dazu

Zweiter Abschnitt – also etwa ab Ende August – wird der Kreuzungsbereich Hauptstraße/Marienstraße. Dort werde ebenfalls ein Niederschlagswasserkanal gebaut. Die Bauzeit für dieses Baufeld 2 wird derzeit mit fünf Wochen kalkuliert. Das Baufeld 3 befindet sich laut Verband an der Hallberger Allee. Informationen dazu soll vor Baubeginn bekannt gegeben werden. Die Ausführung ist frühestens für Anfang Oktober vorgesehen.

Kurzfristig kam zu den geplanten Maßnahmen noch ein neuer Hausanschlusskontrollschacht für das Niederschlagswasser am Grundstück Nummer 39 der Hauptstraße dazu. Der Schacht wird kommende Woche an der westlichen Fahrbahnseite auf Höhe der Ampelanlage gesetzt . Dafür müsse die Ampel abgebaut werden. Nach den Kanalbauarbeiten wird die Ampel wieder aufgebaut und in Betrieb genommen.

Ab etwa August beginnt die sogenannte geschlossene Kanalsanierung der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation, also ohne die Straße aufzugraben. Dabei wird, wie berichtet, ein mit Harz getränkter, glasfaserverstärkter Kunststoffschlauch in den Kanal eingezogen und mit UV-Licht ausgehärtet, sodass ein neues Rohr im Altrohr entstehe. Roboter erledigen den Rest.

Zeitweise muss das Abwasser umgeleitet werden.

Problem für Anwohner: Für diese Arbeiten müssen die Kanäle leer, also abwasserfrei sein. „Deshalb wird die direkt betroffene Bevölkerung rechtzeitig von der Sanierungsfirma über die Arbeiten informiert. Für die Sicherstellung der Abwasserentsorgung in den Hauptkanälen während der Sanierungsarbeiten wird ein Abflusslenkungskonzept erarbeitet“, teilte der Verband mit. Mit Pumpen und Schläuchen soll das Abwasser um die Baustelle herumgeleitet werden. Der Aufwand ist hoch, der Verband rechnet mit Arbeiten bis Mai 2024. Für die grabenlose Sanierung sind maximal halbseitige Straßensperrungen erforderlich. Arbeiten in der Nacht seien nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Über die genauen Abschnitte der Kanalsanierung will der Abwasserverband Starnberger See rechtzeitig informieren.

Wohl wissend, dass das für die Tutzinger kein Spaß wird, schreibt der Verband: „Der Abwasserverband Starnberger See bittet um Verständnis für die dringend notwendigen Arbeiten an der Kanalisation. Wie auch bereits in den vorangegangenen Bauphasen wird ständig daran gearbeitet, die notwendigen Arbeiten mit möglichst geringen Auswirkungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer durchzuführen.“