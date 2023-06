Bauarbeiten ohne Loch, aber mit Hügel

Wieder zu: Die Baugrube am Loch in der Hauptstraße ist gefüllt, die Fahrbahn neu asphaltiert – der Verkehr fließt wieder uneingeschränkt. © NZ

Tutzings Straßenverhältnisse haben es derzeit in sich. Ein Loch in der Hauptstraße ist seit gestern wieder geschlossen. In der Kirchenstraße soll ein Hügel entstehen. Und die langwierige Sanierung des zentralen Teils der Ortsdurchfahrt steht erst noch bevor.

Tutzing – Manchmal überholen die aktuellen Ereignisse die Planungen. Die Sanierung des mittleren Teils der Tutzinger Ortsdurchfahrt soll am 17. Juli starten, doch vor zwei Wochen brach urplötzlich die Hauptstraße an einer Stelle ein. Direkt vor der Einmündung der Greinwaldstraße entstand ein Loch (wir berichteten). Schon vor dem großen Umbau war deshalb eine sofortige Komplettsperrung der Straße erforderlich. Gestern war dieser Spuk vorbei: Das Loch ist wieder zu, die Straße geteert und befahrbar.

Rätsel um die Entstehung des Lochs haben die Experten die ganze Zeit über beschäftigt. Ein Bodengutachten soll nähere Aufschlüsse bringen. Falls nichts Unvorhergesehenes mehr dazwischen kommt, dürfte der Verkehr in der Tutzinger Hauptstraße nun für ein paar Wochen wieder normal ablaufen – bis am 17. Juli der Startschuss für die Sanierung der Ortsdurchfahrt fällt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist allerdings noch immer nicht erfüllt: die Befahrbarkeit der Kirchenstraße, denn sie soll Teil der Umleitungsstrecke sein.

Eine dort befindliche Brücke, befürchteten Experten, hätte dem Verkehr und besonders den Schwerlastfahrzeugen nicht standgehalten. Wegen der Sanierung der Brücke ist die Kirchenstraße schon lange gesperrt. In der Bürgerversammlung vor wenigen Tagen hat Bürgermeisterin Marlene Greinwald bestätigt, dass es künftig einen „Hügel“ über der Brücke geben wird. Deren Auf- und Abfahrt wird wahrscheinlich zwischen dort befindlichen Gebäuden, darunter der Gaststätte „Film-Taverne“, dem Kino „Kurtheater“ und dem Hotel „Möwe“, hindurchführen. Das Ende dieser Arbeiten war zuletzt bis Ende Juni oder Anfang Juli angekündigt worden. Ob das gelingt oder nicht, darauf nimmt der Betreiber des Kinos Kurtheater, Michael Teubig, inzwischen Wetten entgegen.

Für den Bauablauf im Ortszentrum gibt es ein klares Programm – in diesem Jahr erst einmal für den Untergrund: Der Abwasserverband Starnberger See befasst sich mit der Teilerneuerung des Regenwasserkanals und der Hausanschlussleitungen, das Bayernwerk erneuert die Erdkabel für das Ortsnetz und die Straßenbeleuchtung, die Deutsche Telekom erneuert ihre Erdkabel, die Gemeinde erstellt ein Leerrohrnetz für Glasfaser. In den Jahren 2024 und 2025 soll das Staatliche Bauamt die Fahrbahn, Lichtsignalanlagen und Straßenentwässerungseinrichtungen erneuern, die Gemeinde Gehwege, Parkbuchten und Einmündungen der Nebenstraßen, der so genannte Marienplatz – die Einmündung der Marienstraße in die Hauptstraße – wird umgestaltet. Teils oder ganz erneuert werden sollen die Trinkwasserleitungen und deren Hausanschlüsse sowie die Bachverrohrungen.

Soweit wie möglich soll das alles bei halbseitiger Straßensperrung ablaufen. Es wird aber auch einige Vollsperrungen geben, hat das Staatliche Bauamt angekündigt.

Lorenz Goslich