Hauptstraße Tutzing: Baubeginn im August

Die Sanierung der Tutzinger Ortsdurchfahrt soll im Süden mit dem Lindemann-Kreisel im August beginnen. Für diesen ersten Bauabschnitt bleibt das große Verkehrschaos vermutlich aus, denn die Straße soll zumindest immer einspurig befahrbar sein.

Tutzing– Die Sanierungsarbeiten an der Tutzinger Hauptstraße sollen im August starten. Das sagten die zuständige Mitarbeiterin im Staatlichen Bauamt Weilheim, Silke Schweigler, und auch der Geschäftsführer des Abwasserverbandes Starnberger See, Norbert Impelmann. Bauamt und Verband haben sich nämlich nun endlich auf eine Verteilung der Kosten für den Kanal und dessen Unterhalt geeinigt. Die Verbandsversammlung hat das Ergebnis der Verhandlungen genehmigt. Die gute Nachricht: Laut Bauamt laufen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt so ab, dass die Ortsdurchfahrt stets einspurig befahrbar ist.

Im Zuge der Erneuerung der Tutzinger Hauptstraße werden auch Gas- und Wasserleitungen neu verlegt und eben auch der Kanal. Nachdem der Kanal nicht nur das Niederschlagswasser von der Ortsdurchfahrt, einer Staatsstraße, aufnimmt, sondern auch von den benachbarten Straßen und Privatgrundstücken, handelt es sich um einen gemeinsam genutzten Kanal. Das Staatliche Bauamt wollte – wie es in der Vergangenheit Praxis war – ein Pauschale für die Nutzung bezahlen. Das war dem Abwasserverband zu wenig. In langen Verhandlungen hat sich nun beim Bau eine Kostenaufteilung von etwa 40:60 ergeben. 40 Prozent bezahlt das Staatliche Bauamt, 60 Prozent bezahlen der Verband und damit der Gebührenzahler sowie die Gemeinde Tutzing. Der Kompromiss ist offenbar auch zur Zufriedenheit der Kommune: „Ich habe die Kollegin Marlene Greinwald bei dieser Sache selten mit einem Lächeln gesehen“, sagte Bergs Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Rupert Monn am Donnerstag in der Verbandsversammlung. „Wir haben über Jahre gekämpft und sind auf einem guten Weg.“

Letzter Streitpunkt der Verhandlungen war, wie die so genannten Nebenkosten aufgeteilt werden. Wenn das Staatliche Bauamt die Planung eines Projekts übernimmt und in diesem Fall koordiniert es die Vergabe für die Sanierung, lässt es sich dies üblicherweise mit einer fünf- bis zehnprozentigen Pauschale der Baukosten für den Verwaltungsaufwand bezahlen. Fünf Prozent waren dem Verband zuviel, zumal laut Impelmann nicht klar war, welche Leistungen darin enthalten waren. Nun wird die Pauschale nur auf einen Teil der Baukosten umgelegt.

Das Staatliche Bauamt kann nun mit der Ausschreibung für den ersten von drei Bauabschnitten der Tutzinger Ortsdurchfahrt starten. Mit erheblicher Verspätung – daran sind nicht nur die Verhandlungen mit dem Abwasserverband schuld, wie auch Schweigler sagte. Es sei immer so weitergeplant worden, als habe man sich schon geeinigt. Sie rechnet mit einem Kostenrahmen von rund 7 Millionen Euro nur für den ersten Teil von der Einmündung Lindemannstraße bis zu den Schulen. „Ich bin guter Dinge, dass wir im August starten können“, sagte sie. „Wir gehen positiv heran.“ Coronabedingt könnte es eventuell beim Material zu Lieferengpässen kommen. Das werde man sehen.

Der Bauablauf ist laut Schweigler im Moment so geplant, dass der Kreisverkehr an der Lindemannstraße und die Arbeiten bei den Schulen gleichzeitig beginnen. „Wir wollen bei den Schulen im August beginnen, weil die Schüler in den Ferien nicht gestört würden“, sagte Schweigler. „Ob das klappt, wird sich zeigen. Das hängt davon ab, was die Firmen sagen.“ Zunächst soll je nach Wetterlage bis Ende November gebaut werden. Danach ist auf der Hauptstraße Pause bis Frühjahr. Der Abwasserverband will in der Zeit an der Schlossstraße einen Kanal erneuern.