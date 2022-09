Tutzinger Hauptstraße vor der nächsten Etappe

Gute Nerven sind nötig: Wer durch Tutzing muss, steht an mehreren Ampeln. Derzeit laufen die Arbeiten nach Zeitplan. © Andrea Jaksch

Die Arbeiten im Norden der Tutzinger Hauptstraße sollen Ende dieses Jahres fertig werden. Für die Sanierung im Abschnitt Ortszentrum laufen die Vorbereitungen.

Tutzing – Ein Hänger stand mitten auf der Tutzinger Hauptstraße – im Norden, wo derzeit die Sanierung läuft. Jemand hatte ihn auf der engen Durchfahrt zwischen den Baustellenabschnitten abgestellt. Lange Staus waren die Folge, bis er entfernt war. Das ist eine Weile her. Ende April dieses Jahres klaffte auf der Straße plötzlich ein tiefes Loch. Zurzeit müssen Fußgänger ständig die Straßenseite wechseln, weil die Gehwege nur kurz bis zum jeweils nächsten Bauabschnitt reichen. Am Rand steht neuerdings ein Radargerät – offenbar ist das Tempo trotz Baustelle hoch. Ungeduldige Autofahrer fahren derweil ungerührt an roten Ampeln vorbei, die den erzwungenen Einbahnverkehr regeln. Begleiterscheinungen einer Straßensanierung. „Es wird ein hartes Jahr“, bekannte Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald im April bei einer Informationsveranstaltung, „aber da müssen wir jetzt durch.“ Das scheinen die meisten Einheimischen ähnlich zu sehen.

Beschwerden über die Zustände besonders im Bereich der aktuellen Baustelle hatten sich zeitweise gehäuft, aber mittlerweile sei es ruhiger geworden, sagte Silke Schweigler, Abteilungsleiterin für den Landkreis im Staatlichen Bauamt Weilheim, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die kurzen Gehwege hängen nach ihren Worten mit den Hausanschlüssen zusammen. Die zuständige Baufirma nahm sie gegen Kritik in Schutz: Die Bedingungen im Nordabschnitt seien – so wegen der Verkehrsführung – schwieriger als im Südabschnitt, für den die damals beauftragte Baufirma viel Lob erhalten hatte. Für die weiteren Arbeiten im Norden bleibt Schweigler dabei: Sie sollen bis Jahresende 2022 fertig sein – falls das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.

Kirchenstraße muss für nächsten Abschnitt frei sein

Unterdessen richten sich die Blicke der Planer längst auf die nächste Etappe: die Sanierung der Hauptstraße im Ortszentrum. Nächste Woche gibt es nach Angaben von Silke Schweigler Abstimmungen mit den „Spartenträgern“, etwa für Telekommunikation, Strom und Gas. „Optimal wäre es, wenn sie ihre Arbeiten vorher erledigen würden“, sagt sie. Aber auch, wenn das nicht klappen sollte, glaubt sie, den Zeitplan einhalten zu können: Straßensanierung in Tutzings Ortsmitte im nächsten Jahr. Als wesentliche Ausweichstrecke soll die Kirchenstraße dienen, die derzeit wegen der notwendigen Sanierung einer Brücke gesperrt ist. Ihre Fertigstellung ist Voraussetzung für die Arbeiten im Zentrum.

Der Sanierung in Tutzings Mitte sehen viele Einheimische und besonders Geschäftsleute mit gemischten Gefühlen entgegen. Sperrungen schon in der ersten Phase der Bauarbeiten hatten etlichen Ladenbetreibern und Gastronomen Umsatzeinbußen beschert. Der abschreckende Hinweis „Zufahrt bis Südbad frei“ stand lange in Bernried, als die Ortsdurchfahrt längst wieder frei befahrbar war. Für mehrere Stellen des Zentrums haben die Planer schon Vollsperrungen angekündigt. Silke Schweigler versichert aber, man werde während der Bauarbeiten alle Stellen des Zentrums erreichen können. Bis Ende 2023 soll die Sanierung der Hauptstraße fertig sein. Ob der Zeitplan einzuhalten ist, dazu sind im Tutzinger Gemeinderat schon Zweifel aufgetaucht. Man werde sehen, ob das realistisch ist, sagt Silke Schweigler. Aber sie bleibt zuversichtlich.

VON LORENZ GOSLICH