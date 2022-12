Hauswirtschaftliche Höchstleistungen

Ein Kochbuch und weitere Präsente bekam Christine Friedrich zum Abschied vom Personalratsvorsitzenden Andreas Kalina und ihren Kollegen. © APB Tutzing

Christine Friedrich, 31 Jahre lang verantwortlich für Küche, Service und Reinigung, verlässt die Politische Akademie in Tutzing.

Tutzing – Dort, wo die große Politik diskutiert und studiert wird, waren Küche, Service und Reinigung ihr Metier: Nach 31 Jahren an der Spitze der Hauswirtschaft der Akademie für Politische Bildung in Tutzing verabschiedet sich Christine Friedrich in den Ruhestand.

Als Friedrich die Leitung der Hauswirtschaft übernahm, zerfiel gerade die Sowjetunion, Helmut Kohl war Bundeskanzler des frisch wiedervereinigten Deutschlands, und Manfred Hättich, der Vor-Vorgänger von Ursula Münch, leitete als Direktor die Akademie. Am 1. September 1991 war das. „Andere im heutigen Akademie-Team waren da noch nicht einmal geboren“, schreibt Sprecherin Beate Winterer. Seitdem hat Friedrich 100 Mitarbeiter kommen und gehen sehen und mit ihrem Team für Tausende Tagungsgäste Zimmer und Mahlzeiten vorbereitet, Feste und Empfänge bewirtet. Akademiedirektorin Münch verabschiedete Friedrich mit den Worten: „Ohne Sie und Ihre Flexibilität wäre sehr vieles hier nicht möglich gewesen.“

Als die Hauswirtschaftsleiterin ihre Stelle antrat, waren Wochenendtagungen eher die Ausnahme, auch unter der Woche war das Haus nicht immer ausgelastet. Inzwischen veranstaltet die Akademie in Tutzing jährlich mehr als 180 Tagungen und ist an zwei Dritteln der Wochenenden geöffnet. Mit der Einweihung des Auditoriums 2011 entdeckten die Tagungsleiter dessen Foyer als Ort für Empfänge und Ausstellungseröffnungen. „Vor allem aber entdeckten wir, dass Frau Friedrich bei jeder neuen Idee für eine Veranstaltung zunächst zwar sorgenvoll blickte, dann aber fast immer sagte: ‚Das wird schwierig, aber wir bekommen es hin‘“, so Münch.

Friedrich war laut Akademie-Mitteilung „immer bereit für Höchstleistungen“ und verlangte auch ihrem Küchenteam viel ab. Gleichzeitig sei sie unter Kollegen für ihre Fürsorge bekannt gewesen, habe Alleinstehende zum Arzt begleitet, mit dem Ausländeramt verhandelt, wenn es Schwierigkeiten mit der Aufenthaltsgenehmigung gab, und nach einer neuen Bleibe gesucht, wenn jemand aus seiner Wohnung raus musste. Außerdem sei ihr etwas gelungen, das Angela Merkel in ihrer langen Amtszeit nicht geschafft hat, wie Akademieleiterin Münch betonte: Sie habe mit Renate Brunner, die im Januar die Leitung der Hauswirtschaft übernimmt, eine fähige Nachfolgerin aufgebaut.

Dieses Team werde ihr fehlen, sagt Friedrich. Besonders in Erinnerung bleiben ihr die gemeinsamen Pausen, in denen Mitarbeiter mit Migrationshintergrund auch aus ihren Heimatländern erzählten. „Das war eine große Bereicherung für mich.“ Was sie im Ruhestand vorhat? „Vielleicht öfter mit Freunden essen gehen.“ Und falls sie selbst kochen will, kann sie auf das Buch der Kollegen mit ihren Lieblingsrezepten zurückgreifen.

Neben Friedrich verlässt auch Simone Zschiegner die Akademie. Sie war in den vergangenen 15 Jahren für die Buchhaltung verantwortlich, leitete mehrere Jahre das Sekretariat der Direktorin und war zuletzt Vizevorsitzende des Personalrats.